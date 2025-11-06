search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Ministerul Transporturilor propune un nou ajutor de stat de 114 milioane de lei pentru TAROM. Banii vor fi luați din Fondul de rezervă

Compania TAROM, prin Ministrul Transportului, a cerut Guvernului o nouă tranșă din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, pentru a-și continua restructurarea.

Aeronava Tarom
Aeronava Tarom

Deși România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, companiile de stat continuă să primească sprijin financiar din bani publici. Cea mai recentă solicitare vine din partea TAROM, care cere o nouă tranșă de 114 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2025 – bani necesari pentru a acoperi lipsa de lichidități și pentru a menține compania pe linia de plutire, potrivit Mediafax.

A doua tranșă din ajutorul de stat

Suma solicitată acum de compania de stat reprezintă a doua și ultima tranșă din ajutorul total de peste 226 milioane de lei, aprobat în aprilie 2024. Prima parte – puțin peste 112 milioane de lei – a fost virată în perioada 2023-2024.

Ministerul Transporturilor a înaintat deja Guvernului proiectul de hotărâre prin care solicită suplimentarea bugetului propriu cu această sumă, explicând că TAROM nu mai are fonduri suficiente pentru a-și plăti datoriile la timp, iar lipsa de lichidități riscă „să destabilizeze echilibrul financiar al societății”. Fondurile ar urma să susțină planul de redresare început în urmă cu doi ani, aprobat de Comisia Europeană.

Majorare de capital pentru TAROM

Ajutorul este destinat majorării capitalului social al companiei aeriene, în încercarea de a stabiliza compania și de a-i asigura continuitatea operațională. Ministerul spune că măsura urmărește „minimizarea riscului ca deficitul de lichiditate să afecteze procesul de restructurare” și să creeze premisele pentru ca, în 2026, planul de redresare să poată continua.

„Menținerea TAROM pe piața serviciilor de transport aerian va conduce la creșterea standardelor generale de calitate și la menținerea unor prețuri accesibile”, ca urmare a existenței unei concurențe reale, susțin oficialii din transporturi.

Ajutoare repetate pentru companiile de stat

Nu este prima dată când TAROM primește bani de la stat. În ultimii ani, TAROM a primit mai multe tranșe de bani publici pentru a acoperi pierderi sau a-și majora capitalul social, ca parte a planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Ajutorul de salvare a fost o măsură temporară menită să mențină compania în funcțiune până la aprobarea planului de restructurare. Ulterior, acest plan – validat de Comisia Europeană – a permis acordarea unui nou ajutor de stat, structurat pe tranșe, pentru redresarea financiară și operațională a companiei.

TAROM nu este însă singura companie de stat care a beneficiat de ajutor din Fondul de rezervă. De-a lungul timpului, Guvernul a direcționat ajutoare de stat pentru mai multe companii de stat, printre care Complexul Energetic Oltenia, CFR Călători sau Poșta Română, aflate în dificultate financiară.

Legale, dar cu impact asupra bugetului

Alocările de acest fel sunt permise de lege în cazuri urgente sau neprevăzute, cum ar fi dezastre naturale ori situații care nu pot fi amânate, dar trebuie aprobate de Comisia Europeană atunci când implică ajutoare de stat. Chiar și așa, ele sporesc presiunea asupra unui buget deja afectat de un deficit ridicat și readuc în discuție eficiența proceselor de restructurare și dependența companiilor de stat de sprijinul guvernamental.

Inițial, proiectul a fost pus în consultare publică pentru numai 7 zile, până la 6 noiembrie, însă Ministerul Transporturilor a modificat în seara de joi termenul, prelungind perioada de consultare până la 10 noiembrie, astfel încât să respecte durata minimă prevăzută de lege.

