Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi că a prezentat în ședința de Guvern proiectul de relansare economică și creșterea competitivității României, proiect care va fi publicat în scurt timp pe site-ul ministerului.

„Aș vrea să mulțumesc companiilor, de la mari companii la IMM-uri, și românilor pentru susținerea din această perioadă de ajustare și consolidare fiscală. Pe sacrificiul și sprijinul acestora s-a bazat rezultatul pe care am reușit să îl obținem anul trecut, un deficit cash de 7,6%, sub ținta negociată cu Comisia Europeană, de 8,4%”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Principalele declarații:

- Complementar cu acest proiect am implementat și măsurile din decembrie. Pentru marile companii, taxa pe cifra de afaceri a fost scăzută, iar din acest an a ajuns la 0,5%

- În planul de relansare avem o componentă fiscală și una de reașezare a susținerii pentru companii

- Mutăm fosucul pe calitate și pe domenii strategice unde România are interese importante

- Introducem noi concepte și noi moduri de finanțare, astfel încât să atragem investiții în România și să dezvoltăm unele noi

Pe partea de măsuri fiscale:

- Schimbăm filosofia pe baza căreia funcționează Banca de Investiții și Dezvoltare. Ea preia rolul de a gestiona scheme de susținere pentru companii, inclusiv ajutor de stat. Va putea crea vehicule investiționale de tip private equity sau de a se alătura unor vehicule instituționale create de piață pentru a susține sectoare ale economiei.

- Rezolvăm problema creditelor pentru zona de susținere a cercetării și dezvoltării. Pe lângă deducerea existentă de 50%, introducem un credit fiscal de 10%. Creditul fiscal intră ca nou concept în instrumentarul de investiții și în zona de susținere a companiilor pe partea fiscală. El va fi dezvoltat și pe partea de scheme de susținere.

- Vom crește atractivitatea facilității privind profitul investit. Facem posibilă utilizarea amortizării accelerate și pentru această facilitate.

- Introducem amortizarea superaccelerată de 65%, față de 50% în prezent, pentru investițiile în echipamente în 2026, ne dorim investiții în producție, în echipamente, în 2026.

- Creștem plafonul pentru mijloace fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, acest plafon nu a mai fost actualizat de mult timp. Introducem superdeduceri pe zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze.

- Introducem deducere suplimentară de 50% la calculul rezultatului fiscal. Definitivăm termenul de declarare și plată al impozitului pe profit la 25 iunie, ca măsură de simplificare.

- superdeduceri pentru companiile care vor să se listeze. Vor avea deduceri și în anul premergător listării și în anul listării

- permitem revenirea la micro în anumite condiții

- rezolvăm problema concediilor medicale: stabilim cele 30 de zile care sunt permise anual, ca să nu mai avem problema pierderii statutului de micro

- am reușit să plătim bonificațiile pentru peste 150.000 de companii și reluăm această măsură în 2026 și adăugăm o bonificație și pentru persoanele fizice, dacă vor plăti la timp

- pentru companiile mici și medii vom crește plafonul pentru plata TVA la încasare

- instituim programul de susținere pentru proiectele în Parteneriat public privat și inclusiv mecanisme prin care acestea să fie selectate și aprobate de Guvern

Scheme de ajutor de stat:

- trebuie să acopere și proiectele mici, cât și pe cele strategice

- România nu avea un astfel de instrument pentru atragerea investițiilor mari, nu aea instrumentele necesare pentru a convinge investitorii să vină în România. Acum suntem deschiși și pentru investiții românești și pentru cele străine.

- Toate aceste scheme vor fi notificate către CE

- Subgrupele de produse unde avem deficit pe balanța comercială

- avem două alte domenii, valorificarea resurselor minerale – am luat act de lista materialelor critice. Vom susține zone de valorificare, dar și zone de noi tehnologii. Vorbim de robotică și de altele care pot fi scalate

- Zona de apărare, industria nu avea un mecanism de finanțare local. Companiile vor putea aplica pentru fonduri europene

- zona de IMM, proiecte de talie mică, vom avea un instrument dedicat și pentru acestea. Noutatea este că vom avea și un plafon pentru românii din diasdpora. Deci o parte din aceste 100 de milioane vor ajunge și la ei

- punem băncile de stat la lucru, inclusiv Eximbank

- Impactul bugetar este de aproximativ 2,1 - 2,2 miliarde de lei în acest an