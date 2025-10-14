„Agricultura a devenit matematică pură”. Cum se adaptează fermierii la lipsa forței de muncă

De la lucrul cu sapa, la drone care distribuie tratamentele și fertilizanții conform unor calcule făcute de computer, agricultura a progresat enorm în ultimele decenii, iar producătorii de utilaje agricole le vând astăzi fermierilor nu tractoare, ci soluții.

Forța de muncă din ce în ce mai greu de găsit a transformat piața utilajelor agricole, iar pe fermieri, indiferent de mărimea fermei, îi obligă să se tehnologizeze. Un singur utilaj a luat locul multor brațe de muncă și chiar al mai multor mașini agricole de odinioară. Agricultura este astăzi una de precizie, sau așa ar trebui privită pentru a putea rezista pe piață, sunt din ce în ce mai convinși fermierii.

„În momentul de față, dacă nu te automatizezi și nu te tehnologizezi... Lipsa forței de muncă se simte peste tot”, spune Relu Cașmir, manager regional de vânzări pentru zona Sud-Vest a singurei, deocamdată, fabrici de tractoare agricole produse în România. A venit la Târgul Produselor Agroalimentare, care s-a desfășurat în weekend-ul 10-12 octombrie la Slatina, cu mai multe tractoare IRUM destinate în special fermelor mici și mijlocii, pentru că ei au venit în număr mare să-și vândă la târg produsele.

Fermierii sunt dornici să-și ușureze munca, însă dincolo de confort, investiția în utilaje de precizie a devenit o necesitate, spune Cașmir, pentru că lucrătorii se găsesc din ce în ce mai rar, cu atât mai mult pentru agricultură, unde munca se cam desfășoară zi-lumină și implică efort fizic intens.

Utilajele noi, care reprezintă o soluție pentru fermieri, au nevoie în schimb de personal specializat. Tractoristul de acum 30-40 de ani nu prea mai are ce să caute la volanul unui astfel de utilaj dacă între timp nu a progresat, ținând pasul cu tehnologia.

E oarecum impropriu să-l mai numești tractorist, tehnologia care vine la pachet cu utilajul având încorporate atât de multe sisteme încă necesită personal cu o calificare serioasă.

„Tractoristul nu, nu mai este tractorist, așa cum îl știam noi, este un operator care știe să opereze o combină, o mașină de erbicidat cu tot felul de sisteme, cu accesorii multiple. Acum agricultura este de precizie, este matematică pură, nu se mai face după ureche. Cine nu utilizează tehnologii de cartare a solului, ca să poată să reducă costurile, nu va ține pasul. Prețurile, de la combustibil, in-put-uri, îngrășăminte, tot, au explodat. Va fi foarte greu să reziști pe piață și să scoți profit, având în vedere și schimbările climatice. Acum, în funcție de specificul zonei, se trece la tot felul de tehnologii noi. Iar salariile pentru un astfel de angajat sunt de la 2.000 – 3.000 euro”, spune Cașmir.

În funcție de specificul fermei și de tehnologiile folosite și gama de utilaje este diferită. Agricultură convențională, agricultură bio, lucrări executate după metodele uzuale până mai ieri sau folosind noile tehnici pentru a răspunde nevoii de păstrare a apei în sol, dar și noilor condiții impuse pentru fi în continuare subvenționat, totul poate fi pus într-o ecuație căreia fermierul trebuie să-i găsească soluția.

„Inteligența artificială și tehnologia este prezentă peste tot. Acum, deja, partea de tratamente se face cu drone, deoarece timpul nu mai permite întârzieri, a devenit esențial. În agricultură trebuie să faci o anumită lucrare la timp, în epoca optimă”, explică Relu Cașmir.

Totul este apreciat în termeni de eficiență. Noile utilaje și instalații au redus foarte mult risipa și permit aplicarea produselor țintit. Cel mai probabil se va dezvolta curând un nou segment de servicii pentru fermierii care nu-și permit să achiziționeze astfel de tehnologii, dar au nevoie de beneficiile acesteia.

„Și cel mic face ce face și cel mare, dar raportat la puterea lui”

La standul producătorului de tractoare din Reghin au putut fi observate tractoare agricole folosite în special de micii producători. Cel mai mic, ușor de folosit, date fiind dimensiunile, și în solariile producătorilor de legume, dar și în pomicultură, legumicultură sau în câmp, a fost îndelung analizat.

„Face ce face și cel mare, cu utilajele raportate la puterea lui. Începând de la plug, freză, disc, orice se poate pune, dar dimensiunea, lățimea de lucru și adâncimea de lucru sunt raportate la puterea lui. (...) Pentru fiecare tractor avem gamă completă de utilaje”, a explicat reprezentantul firmei. Ca și în cazul autoturismelor, prețul utilajele depinde foarte mult de dotări și configurație. „Pleacă de la 11.800 de euro fără TVA, sau poate să fie mai scump dacă dorim transmisie automată și nu manuală, dacă dorim alte sisteme pe el, de exemplu braț cu încărcător, cu cupă... (...) Tractorul de 24 cai, în general, e un tractor care se pretează pentru zona legumicolă, sere, grădini, pomicultură, viticultură. Având un ecartament îngust, poate să intre inclusiv la viticultură, unde depinde de ce tehnologie folosim - intensiv, superintensiv, avem mai mult de 2 m între rândurile de vie, sau nu avem”, a mai precizat Cașmir.

Un astfel de model este ușor de condus și nu necesită cunoștințele de care pomeneam anterior, însă și pentru utilajele accesibile anumite detalii pot optimiza utilizarea.

„Celor care nu au experiență în utilizarea unui tractor eu le recomand să-și achiziționeze unul cu transmisie automată. Diferența de preț e foarte mică, aproximativ 1.000 de euro, dar modul de operare e mult mai comod, nu mai stai să schimbi reductoare și viteze, alegi doar gama pe reductor în funcție de ce lucrare faci. Deci, da, pe acesta îl poate folosi aproape oricine”, a adăugat Cașmir.

Tractoarele mai puternice au și accesorii din alte game, care permit operațiuni mult peste cele de bază.

Anumite modele sunt realizate 100% la Reghin, cu componente românești, cu excepția subansamblelor care nu se pot produce în țară, mai explică reprezentantul firmei. Chiar și anumite componente produse de parteneri din afara țării sunt proiectate special pentru modelele fabricii românești, cum este, de exemplu, sistemul de climatizare pentru tractoarele cu cabină. „Tractorul cel mai complex este TAF-ul (n. red. – tractor articulat forestier), care se face de 75 de ani”, mai spune Relu Cașmir, explicând că pe sectorul de tractoare forestiere producătorul român este recunoscut.

„Rabla pentru tractoare” a pus pe pauză achizițiile

Impactul tehnologiei în domeniul utilajelor agricole este uimitor. Clienții care achiziționează astfel de utilaje nu-și mai pun problema mecanicului pe care să-l aibă în fermă, pentru că există centre de monitorizare la distanță pe care producătorii (în cazul firmei românești) sau distribuitorii le operează. Clientul este anunțat atunci când tractorul nu operează într-un regim normal, iar anumite utilaje dotate cu sisteme avansate limitează funcționarea în cazul unei erori, astfel încât să nu se riște provocarea unor pagube suplimentare.

Fermierii mari în special, care au și putere financiară, investesc în utilaje moderne pentru că înțeleg nevoia de eficiență. Au altă gamă de utilaje, dar și altă percepție, explică Relu Cașmir. „Fermierii mai micuți, de multe ori, nu prea știu ei ce e o cartare, sau ce structură chimică are solul, sau ce pH. Vede la un fermier mare, cu care e vecin, că dă cu nu știu ce produs și zice - uite ăsta ce producție face, dau și eu. Dar fermierul mare a făcut niște analize ale solului și știe ce să-i dea”, mai spune Cașmir, explicând că soft-urile instalate pe utilaje permit ajustarea cantităților în funcție de nevoile specifice ale solului.

Pe de altă parte, dorința de a moderniza ferma există și la cei mici, dar și la cei mari. Mulți au sperat că-și vor putea achiziționa tractoare performante dând la schimb utilajele vechi prin programul „Rabla pentru tractoare” blocat anul trecut. Lucrurile s-au terminat însă prost și pentru fermieri, dar și pentru producătorii și distribuitorii de utilaje, blocându-se achizițiile. Fermierii și astăzi mai speră să beneficieze de sprijin și stau în așteptare, timp în care producătorii și/sau distribuitorii sunt nevoiți să-și ajusteze strategia de vânzări.