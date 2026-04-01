Zborurile din vară, în pericol: două companii aeriene avertizează asupra anulării curselor

Șefii celor mai mari companii aeriene din Europa, Michael O’Leary (Ryanair) și Carsten Spohr (Lufthansa), trag un semnal de alarmă privind aprovizionarea cu combustibil. Conflictul din Orientul Mijlociu a început deja să perturbe rutele logistice, iar primele efecte sunt vizibile în Asia.

Lufthansa: Semne de avertizare timpurie în Asia

Carsten Spohr, directorul general al grupului german Lufthansa, a declarat miercuri că primele blocaje au apărut deja în afara continentului. Potrivit acestuia, războiul a perturbat grav rutele de aprovizionare, iar unele aeroporturi din Asia au început deja să refuze zboruri suplimentare din cauza stocurilor limitate de combustibil.

„Dacă deficitul de kerosen se va generaliza, acesta se va resimți probabil prima dată în afara Europei”, a explicat Spohr pentru publicația FAZ. Totuși, șeful celui mai mare grup aerian european (care deține și Austrian, Swiss sau Brussels Airlines) a dat asigurări că Lufthansa și-a securizat peste 80% din necesarul de combustibil pentru anul 2026.

Ryanair: Riscuri de 20% pentru anularea zborurilor în plin sezon

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat miercuri că aprovizionarea Europei cu kerosen ar putea fi perturbată începând din luna iunie, dacă conflictul din Orientul Mijlociu nu se încheie în următoarea lună, transmite Reuters.

Michael O’Leary spune că situația ar putea determina operatorul irlandez și alte companii aeriene să ia în considerare reducerea capacității sau chiar anularea unor zboruri în perioada de vârf a sezonului estival, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

O’Leary a explicat că Ryanair discută zilnic cu toți furnizorii săi de combustibili din Europa pentru a monitoriza situația.

„Dacă acest conflict continuă până la finalul lunii aprilie, există riscuri legate de aprovizionare de la începutul lunii iunie. Dacă continuă în mai, atunci nu știm ce va urma. Există un risc de 10% – 20% privind aprovizionarea cu combustibili în iunie, sau iulie sau august, atunci când și alte companii aeriene vor începe să analizeze anularea zborurilor sau reducerea capacității”, a declarat acesta.

O’Leary a mai precizat că perioada iunie-septembrie reprezintă cele mai profitabile luni pentru cursele Ryanair și că reducerea rutelor nu este o opțiune ușoară. El a atras atenția că Marea Britanie este cel mai expus stat european la potențialele probleme de aprovizionare, din cauza importurilor masive de petrol din Kuweit.

Conform estimărilor IATA, aproximativ 25%-30% din cererea de kerosen a Europei depinde de regiunea Golfului, ceea ce face continentul extrem de vulnerabil la impactul războiului asupra aprovizionării.

Și Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, a avertizat că perturbarea aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu va crește în aprilie și va începe să afecteze economia europeană.

„Cea mai mare problemă este deficitul de kerosen și motorină, care deja afectează statele din Asia, dar efectele se vor resimți și în Europa, în aprilie sau mai”, spune Birol.

În ciuda acestor avertismente, O’Leary a subliniat că Ryanair nu a observat până acum un impact major asupra prețurilor biletelor și estimează o creștere anuală a tarifelor cu 3%-4% în perioada aprilie-iunie, în timp ce traficul de pasageri ar putea înregistra un avans de aproximativ 5%.

Reacția pieței a fost pozitivă, acțiunile companiilor aeriene europene înregistrând creșteri miercuri, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea pune capăt atacurilor militare asupra Iranului în două-trei săptămâni. Titlurile Ryanair au urcat cu 4,1%.