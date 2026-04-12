Dubai, orașul luxului, surprins într-o liniște neobișnuită. Hoteluri goale și reduceri de până la 70% după anulările masive de vacanțe

Dubaiul, destinație asociată în mod obișnuit cu luxul și aglomerația din perioada sărbătorilor, trece printr-o perioadă neobișnuit de liniștită. În locul turiștilor care obișnuiau să umple hotelurile și mall-urile, autoritățile și operatorii din turism se confruntă acum cu valuri de anulări și scăderi semnificative ale cererii, potrivit observatornews.ro.

„Viaţa continuă aici, dar Dubaiul este foarte tăcut. Străzile care erau blocate de trafic sunt acum goale”, a declarat Azadeh Moshiri pentru BBC.

În hotelurile de lux, situația s-a schimbat radical: telefoanele nu mai sună pentru rezervări, ci pentru anulări. Pentru a atrage clienți, unele unități au redus tarifele chiar și cu până la 70%. În zone precum Dubai Marina, o noapte de cazare a ajuns de la aproximativ 150 de euro la 50 de euro.

În paralel, industria aeriană și turismul raportează scăderi importante ale cererii, rute modificate și zboruri suspendate. Din București, de exemplu, una dintre companiile aeriene care operau cursa către Dubai a oprit zborurile până în toamnă, în timp ce prețurile biletelor rămân ridicate, în jur de 700 de euro dus-întors.

În centrele comerciale, atmosfera este descrisă de vizitatori ca fiind neobișnuit de liniștită pentru o destinație cunoscută pentru aglomerație. În contrast, pe rețelele sociale continuă să apară imagini optimiste, cu influenceri care prezintă orașul ca fiind activ și aglomerat. „Îmi place priveliștea asta! Uitați-vă… Dubai însorit. Ce poate fi mai frumos? E puțin vânt, dar e perfect pentru o plimbare”, spun aceștia.

În același timp, presa internațională susține că autoritățile din Emirate ar încerca să controleze narațiunea din spațiul public, existând informații potrivit cărora unii creatori de conținut ar fi fost reținuți după ce au afirmat că orașul ar fi mult mai gol decât în mod obișnuit.

Destinații de vacanță de evitat în 2026

Atât Ministerul Afacerilor Externe din România, cât și autoritățile din Germania atrag atenția că „lista țărilor cu probleme de securitate este mai extinsă decât în anii trecuți”. În prezent, există avertismente severe pentru cel puțin 26 de state, unde turiștii sunt sfătuiți „să nu călătorească deloc, din cauza riscurilor majore pentru siguranța personală”, potrivit publicației Ruhr24.

În acest context, chiar și destinații extrem de populare printre turiști, precum Dubai sau Abu Dhabi, „sunt bine de evitat”.

Pe lista statelor pentru care există avertismente complete se află: Afganistan, Bahrain, Belarus, Haiti, Irak, Iran, Israel și teritoriile palestiniene, Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Libia, Mali, Myanmar, Niger, Oman, Arabia Saudită, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Ucraina, Emiratele Arabe Unite și Republica Centrafricană.

În unele cazuri, avertismentele sunt doar parțiale. De exemplu, în Egipt, stațiunile turistice de la Marea Roșie, precum Hurghada și Sharm el-Sheikh, rămân în general accesibile, însă alte regiuni ale țării sunt considerate periculoase și trebuie evitate.