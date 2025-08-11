search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video 569 de ani de la moartea lui Ioan de Hunedoara. Bătălia care a adus gloria și sfârșitul eroului medieval

0
0
Publicat:

La 569 de ani de la moartea sa, Ioan de Hunedoara, una dintre cele mai strălucite personalități din istoria României, a fost comemorat în Hunedoara și Alba Iulia, două locuri emblematice din povestea eroului medieval.

Ioan de Hunedoara, comemorat. Foto: Primăria Hunedoara
Ioan de Hunedoara, comemorat. Foto: Primăria Hunedoara

Luni, 11 august, s-au împlinit 569 de ani de la moartea lui Ioan de Hunedoara, una dintre cele mai strălucite personalități din istoria României.

Ioan de Hunedoara, comemorat la Hunedoara și Alba Iulia

Localnicii din Hunedoara l-au comemorat pe Ioan de Hunedoara, numit și Iancu de Hunedoara (decedat în 1456), una dintre mari eroi medievali ai poporului român, prețuit și de maghiari, și de sârbi. Au fost depuse coroane la statuia eroului medieval din Hunedoara, iar oficialitățile municipiului au dus jerbe de flori și la mormântul acestuia din Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia.

Ioan de Hunedoara, a cărui dată a nașterii nu este cunoscută cu certitudine, a condus Transilvania la mijlocul secolului al XV-lea și a fost, de asemenea, mare comandant al armatei regale ungare și guvernator al Ungariei.

A fost și în fruntea armatelor care au apărat estul Europei de invaziile otomane, reușind, în vara anului 1456, să alunge oştirile sultanului Mehmet al II-lea Cuceritorul de la porţile cetăţii Belgradului.

Slujbă religioasă pentru Ioan de Hunedoara. Foto: Primăria Hunedoara
Slujbă religioasă pentru Ioan de Hunedoara. Foto: Primăria Hunedoara

La 11 august 1456, la doar câteva zile după faimoasa bătălie de la Belgrad, Ioan de Hunedoara a murit în tabăra militară din vecinătatea cetății, din cauza epuizării fizice şi a epidemiei de ciumă care cuprinsese oastea, slăbită după retragerea turcilor.

„Şi din această oboseală a căzut în friguri, din a căror cauză s-a consumat de tot. Medicamentele doctorilor au fost zadarnice. I-au dat sfatul să schimbe aerul şi a pornit cu prietenii săi în Semlin (n.r. în apropiere de Belgrad), ca acolo, la aer nou, să-şi învioreze corpul”, relata cronicarul Gaşpar Heltai.

Unii cronicari otomani ai vremii au susţinut că Ioan de Hunedoara ar fi murit atins de o săgeată trasă de un turc, în timpul fugii acestuia din calea armatei creştine:

„Un gaziu l-a ochit. Făcând să zboare săgeata sa înaripată ca pasărea, el a nimerit îmbrăcămintea sa aurită şi, trecând prin ea, l-a lovit sub braţ. Zbătându-se timp de trei zile, Iancu a murit în cea de-a patra zi. De ruşine, ascunzând că a fost rănit, s-a răspândit în ţara sa şi în popor zvonul că afurisitul acela a murit de ciumă”, scria Tevarih Ali Osman, un cronicar otoman din secolul al XV-lea.

Onoruri pentru Ioan de Hunedoara. Foto: Primăria Hunedoara
Onoruri pentru Ioan de Hunedoara. Foto: Primăria Hunedoara

Unii istorici susţin că, în bătălia de la Belgrad şi în timpul retragerii oştilor lui Mehmed al II-lea, au murit aproape 50.000 de otomani, în timp ce pierderile armatei lui Ioan de Hunedoara au fost mult mai reduse.

„Din Belgrad, scrisorile lui Ioan de Hunedoara şi ale lui Capistrano răspândiră pretutindeni ştirea marii victorii împotriva celui care cucerise Constantinopolul. Europa sărbători ca niciodată izbânda. Se aştepta continuarea urmăririi sultanului fugit şi veştile unor noi victorii. În locul lor, sosi însă una neaşteptată şi întristătoare: la 11 august 1456, în tabăra lui de lângă Zemun, Ioan de Hunedoara murise. Îl răpusese molima ciumei, care cuprinsese armata. Întreaga lume rămase adânc tulburată de moartea aceluia cu care odată se risipeau multe din nădejdile de libertate şi de pace ale popoarelor. Papa, capetele încoronate, învăţaţii timpului, cronicarii, toţi îi înseamnă şi îi deplâng stingerea. Însuşi învinsul său, Mohammed al II-lea, a rămas impresionat de această moarte, spunând că, de la începutul veacurilor, niciodată n-a stat un asemenea om în slujba vreunei cauze”, scria istoricul Camil Mureşan, în volumul Ioan de Hunedoara şi vremea sa.

Citește și: Secretele celei mai apreciate cetăți din România. Străinii rămân uimiți: „Acest oraș este subestimat față de Cluj”

Povestea eroului medieval

Ioan de Hunedoara a fost o personalitate marcantă a secolului al XV-lea. A condus Transilvania și a fost guvernator al Ungariei, rămânând în istorie ca unul dintre cei mai importanți apărători ai sud-estului Europei împotriva invaziilor otomane. A fost tatăl regelui Matia Corvin al Ungariei și s-a remarcat printr-o carieră militară excepțională.

Faima dobândită pe câmpul de luptă, alături de averea acumulată, l-au transformat într-unul dintre cei mai puternici lideri ai epocii sale. Una dintre cele mai faimoase ctitorii ale acestuia este Castelul Corvinilor. 

Cel mai timpuriu document care atestă prezenţa familiei Huniazilor în istorie este actul de danie din 18 octombrie 1409, prin care regele Sigismund de Luxemburg îi dăruieşte domeniul Hunedoarei. Iancu s-ar fi născut în anul 1407, potrivit unor istorici, însă alţi cercetători îi plasează naşterea cel târziu în 1387.

„Deși nu a fost lipsit de educație, nu a excelat în acest domeniu. În schimb, a excelat pe câmpul de luptă, unde, spun cronicile, se simțea precum peștele în apă sau cerbul în pădure. Cariera militară strălucită, marcată de înfrângeri, dar și de victorii răsunătoare, a început cu luptele de la Sântimbru, Sibiu și pe râul Ialomița (1442), a continuat cu Campania cea lungă (1443–1444), Varna (1444), Câmpia Mierlei (1448) și a culminat cu victoria de la Belgrad din iulie 1456, unde armata creștină, condusă de Ioan de Hunedoara și călugărul Ioan de Capistrano, l-a învins pe temutul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului (1453), oprind înaintarea Imperiului Otoman spre centrul Europei. Din păcate, aceasta a fost și ultima victorie a marelui om politic și conducător militar: molima ciumei l-a răpus pe 11 august 1456, în tabăra militară de la Zemun”, a informat Muzeul Castelului Corvinilor.

Citește și: Turiștii străini, cuceriți de „Disneylandul” medieval din România: „Peste 20 de ani, castelul va fi spectaculos”

Voievodul a fost înmormântat la Alba Iulia, în Catedrala Sf. Mihail (video), iar piatra sa funerară, pe care stă înscris „s-a stins lumina lumii”, se păstrează până astăzi.

Tot aici se află și mormântul lui Ladislau Hunaide (1433–1457), fiul cel mare al voievodului, fost comandant de oşti şi, pentru o scurtă perioadă, ban al Croaţiei şi Dalmaţiei. Unii istorici amintesc că, în timpul invaziilor otomane și ulterior, catedrala din Alba Iulia a fost jefuită de mai multe ori, iar mormintele Huniazilor au fost devastate, ceea ce pune sub semnul întrebării dacă rămășițele celor doi se mai află acolo.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Fiul de patru ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit în urma unui şoc termic
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
mediafax.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
digisport.ro
image
Zodiile care renasc după luna plină din august: Bani, vacanță și realizarea unui vis
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
observatornews.ro
image
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani
playtech.ro
image
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
digisport.ro
image
PSD a decis să NU părăsească guvernarea, dar impun anumite condiții: Abia atunci vom reveni la masa coaliție
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, decizie privind pensiile! 8 milioane de români sunt afectați
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice