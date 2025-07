Castelul Corvinilor atrage numeroși turiști străini, unii veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Cei care îl văd pentru prima dată sunt adesea uimiți de arhitectura sa și nu se sfiesc să îl compare cu castelele „de basm”.

Aflat de peste cinci ani în restaurare, Castelul Corvinilor a continuat să fie, în acest timp, un adevărat magnet pentru turiștii străini.

Lucrările de restaurare a edificiului au fost complexe și vor mai continua și în următorii ani, însă castelul din Hunedoara va rămâne deschis publicului, pe durata lor.

Castelul medieval, emblema unui oraș muncitoresc

Orașul Hunedoara, locul unde se află Castelul Corvinilor, s-a dezvoltat, începând din anii ’50, ca un centru puternic al metalurgiei din România. Autoritățile vremii au neglijat însă importanța turistică a Castelului Corvinilor, ridicat de familia Huniazilor la mijlocul secolului al XV-lea.

În deceniile de comunism, castelul din Hunedoara a fost înconjurat de construcții industriale și acoperit de funinginea și praful combinatului siderurgic. Orașul nu a mizat nici el pe facilități turistice, cartierele sale de blocuri – toate construite în a doua jumătate a secolului XX – fiind tipice pentru arhitectura sobră și minimalistă a epocii.

Iar înainte de expansiunea uzinelor, începută în anii interbelici, Hunedoara era un orășel de 7-8.000 de locuitori, care nu prezenta nici atunci alte atracții turistice, în afara castelului.

După declinul industrial al Hunedoarei, Castelul Corvinilor a rămas singurul obiectiv turistic popular al orașului. Aflat într-un amplu proces de renovare, început în 2019 cu ajutorul fondurilor europene, ansamblul medieval rămâne unul dintre puținele locuri care îi atrag pe turiștii străini în Hunedoara.

În afara acestuia, călătorii cunosc puține lucruri despre oraș, iar vizita lor ar putea însemna doar o plimbare printre fostele cartiere muncitorești, cu clădiri vechi dominate de cea a teatrului construit în anii ’50. Străinii ajunși la castel au însă numeroase motive de satisfacție, după cum arată recenziile lor publicate pe site-uri de călătorie precum Tripadvisor.

Castelul Corvinilor, căutat de turiștii australieni

Un turist din Australia a povestit că a ajuns în vestul României special pentru a vedea Castelul Corvinilor.

„Castelul Corvinilor a fost tot motivul pentru care am făcut călătoria cu trenul de cinci ore din Brașov și una de aproape nouă ore înapoi spre București, din Deva. Am ajuns în Hunedoara, România, care este orașul unde se află acest castel, cu un microbuz care pleacă de lângă gara din Deva, biletul fiind 13 lei pe sens, deci nu prea mult. A urmat o plimbare de 15 minute până la castel”, relatează acesta.

De pe bulevardele Hunedoarei, castelul este un mai greu de văzut decât fortăreața din Deva, fiind ascuns de clădiri până când te apropii de el, adaugă turistul.

„Intrarea în castel costă 50 de lei. Este o expoziție de tortură imediat ce traversezi podul mobil și intri în castel, într-o cameră din stânga intrării. La dreapta este fosta închisoare. O armură de cavaler și niște opere de artă ciudate pot fi găsite în alte camere, împreună cu haine din epoca medievală, mese de dining și alte piese de mobilier”, povestește acesta.

Castelul Corvinilor i s-a părut supraapreciat turistului australian, care l-a văzut pentru prima dată în realitate, deși citise despre el.

„Nu a fost la fel de impresionant «în persoană», ca să zic așa, cum am crezut că va fi din ceea ce văzusem despre el online. Are și multe schele pe unele dintre turnuri și pe castel, în acest moment. Nu am crezut că interiorul era la fel de bine realizat ca la Castelul Bran. Totuși, nu erau nici pe departe la fel de mulți turiști înăuntru. Dar merită o vizită. Cât ești prin zonă, ar trebui să vezi și fortăreața din Deva și orașul Deva în sine”, a adăugat acesta, pe Tripadvisor.

Un alt turist, tot din Australia, s-a arătat mai încântat de Castelul Corvinilor. Acesta a relatat că, deși monumentul este în curs de renovare, a găsit destule locuri de vizitat.

„Nu ne-am așteptat să fie complet mobilat, având în vedere vârsta și istoria castelului. Am venit și am apreciat clădirea. Poți descărca o aplicație gratuită înainte de vizită pentru a folosi ghidul audio. Camerele au semne cu numărul exponatului și explicații în trei limbi (inclusiv engleză)”, a povestit el.

→ Imaginea 1/12: Castelul Corvinilor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg

Turistul a plecat mulțumit, după ce a găsit o parcare gratuită pe o stradă laterală și pentru că nu a fost coadă la bilete, chiar și într-o după-amiază de sâmbătă.

„Nu era aglomerat și existau semne care indicau direcția turului. Per ansamblu, pare a fi o atracție turistică bine administrată, cu o taxă de intrare rezonabilă. Se acceptă și cardul de senior australian, care asigură o reducere de 50 la sută la taxa de intrare”, a completat călătorul.

Un alt australian afirmă că acesta este „un castel adevărat, parcă direct din Disneyland”. Turistul l-a comparat cu castelul Disneyland, din Paris, inspirat din arhitectura altor castele din Europa, pentru asemănările dintre acestea. Însă, spre deosebire de castelul parcului de distracții, monumentul din România rămâne unul autentic.

„Castelul are un șanț și ceea ce a fost odată un pod mobil. Există o curte interioară pentru calul și trăsura ta. Camerele oferă panouri informative în engleză, maghiară și română. Castelul este în curs de renovare. Peste 20 de ani va fi spectaculos”, spune el.

Două ore printre camerele Castelului Corvinilor

O turistă din SUA recomandă vizitatorilor să-și acorde cel puțin două ore pentru a explora castelul.

„Sunt multe camere de văzut și multe scări abrupte, în funcție de cât de sus vrei să urci în turnuri. Vârful turnului principal îți oferă o priveliște grozavă asupra zonei rurale. Per ansamblu, ne-am simțit foarte bine”, adaugă ea.

Un alt turist, portughez, spune că este unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate castele pe care le-a vizitat vreodată..

→ Imaginea 1/10: Castelul Corvinilor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG

Un turist venit din Canada a rămas mult mai impresionat de castel, după ce l-a vizitat recent.

„Este foarte bine păstrat și întreținut constant. Castelul gotic este destul de impresionant, iar priveliștile peste vale sunt remarcabile. Merită o vizită de 1-2 ore”, concluzionează canadianul.

Un turist japonez susține, la rândul lui, că este un castel de neratat pentru cei care călătoresc de la Sibiu la Timișoara, pe Autostrada A1, de unde pot face un ocol de doar 25 de kilometri spre Hunedoara.

„Este castelul nostru preferat din cele vizitate în Transilvania. Lucrările de restaurare sunt pur și simplu uimitoare și merită taxa de intrare de 50 de lei. Am petrecut câteva ore bune explorând castelul – sunt atât de multe camere și turnuri de urcat. Cu adevărat impresionant!”, afirmă acesta.

Castelul Corvinilor, popular în recenziile on-line

Un turist englez a declarat că a meritat să își prelungească traseul de călătorie prin Transilvania, doar pentru a vizita Castelul Corvinilor.

„Nu eram siguri dacă să mergem până la Hunedoara, fiind destul de departe de Sibiu, iar cu o zi înainte am condus mult și ploua tare. Ne-am bucurat foarte mult că am făcut-o. A fost un castel foarte interesant, cu priveliști minunate, scări înguste și bolți gotice. Am fi putut să ne lipsim de camera de tortură, pe care românii par să o aprecieze atât de mult; ca suporter al echipei Hull City, am parte de destulă tortură și acasă, în Marea Britanie. Cu siguranță merită efortul de a-l vizita”, afirmă acesta.

→ Imaginea 1/15: Castelul Corvinilor din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (105) jpg

Un alt turist, german, remarcă faptul că multe părți din castel sunt încă bine păstrate.

„Restaurările sunt bine făcute și totul arată foarte bine întreținut. Poți vizita castelul urmând un traseu recomandat prin clădiri și turnuri sau poți explora pe cont propriu. Arta era expusă în multe camere – fie picturi, sculpturi sau altceva. De asemenea, vei fi răsplătit cu mai multe puncte de belvedere frumoase asupra orașului și a zonei înconjurătoare. Totuși, la momentul vizitei, încă se lucra la unele construcții, ceea ce ar putea fi o problemă pentru sezonul de vârf”, consideră acesta.

Castelul Corvinilor a primit peste 1.000 de recenzii pe platforma Tripadvisor, iar în aproape 90 la sută dintre cazuri a fost apreciat drept „excelent” sau „foarte bun”. Majoritatea evaluărilor provin de la turiști străini.

În schimb, dintre cele câteva zeci de recenzii în care a fost notat ca „foarte slab” sau „teribil”, majoritatea aparțin turiștilor români, unele dintre ele fiind însă mai vechi de un an.

Pe Google, Castelul Corvinilor a strâns până în prezent peste 47.000 de recenzii, situându-se printre cele mai populare locuri de vizitat din România.

Castelul Corvinilor – șase secole de transformări

Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost construit la mijlocul secolului al XV-lea, pe ruinele unei cetăți mai vechi, pe un pinten stâncos al Dealului Sânpetru, la poalele căruia se întâlnesc văile Cernei și Zlaștiului. Așezarea a avut atât rol administrativ pentru ținuturile din jur, locuite de pădurenii din Munții Poiana Ruscă, cât și un rol militar, fiind una dintre cele mai greu de cucerit fortificații medievale din zonă.

Ioan de Hunedoara, guvernator al Transilvaniei și mare comandant de oști al Regatului Ungariei, a fost cel care a transformat cetatea primită de la rege într-o fortăreață menită să taie elanul oricărui inamic. Clădirile și zidurile Castelului Corvinilor au fost ridicate în șase etape istorice distincte, între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea, în stiluri arhitecturale caracteristice epocilor respective.

Una dintre cele mai ample restaurări a urmat incendiului devastator din 13 aprilie 1854. Atunci, flăcările au transformat în scrum acoperișul din șindrilă, grinzile, scările de lemn, plafoanele, devastând aproape întreg castelul – singura ușă din lemn scăpată fiind chiar poarta închisorii, veche de cinci secole.

Vreme de aproape zece ani, castelul a fost părăsit, însă ulterior a intrat în renovare, iar lucrările s-au întins pe aproape 40 de ani. Din 2019, Castelul Corvinilor – devenit între timp unul dintre cele mai populare obiective turistice din România – a intrat din nou în proces de restaurare, de această dată cu fonduri europene.