Premii în bani pentru excelență. Ce sume va acorda Guvernul absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Guvernul a decis acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut rezultate de excepție la examenele naționale din acest an. Astfel, elevii care au încheiat clasa a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor beneficia de un sprijin financiar de 5.000 de lei.

Decizia a fost adoptată joi, 18 decembrie, în ședința de Guvern, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.

Măsura vizează atât elevii care au susținut Evaluarea Națională în sesiunea 2025, cât și absolvenții care au obținut media maximă la Bacalaureat, în sesiunea specială și în sesiunea din luna iunie 2025.

Conform datelor oficiale, în vara acestui an, 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la Bacalaureat — 32 în sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și nouă la Bacalaureatul german.

De asemenea, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au reușit să obțină media maximă la Evaluarea Națională.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat că sprijinul acordat elevilor performanți vine într-un context economic dificil, dar decizia este una bună.

„Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susţinere a tinerilor de excepţie”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că sistemul de educație a depășit perioada cea mai dificilă din punct de vedere fiscal-bugetar și se află acum într-o etapă de stabilizare și creștere, după implementarea unor reforme importante și a măsurilor care au permis menținerea salariilor și burselor în anul 2025.

Daniel David a mai precizat că acordarea acestor stimulente financiare vine în continuarea altor inițiative recente, precum premierea olimpicilor români la competițiile internaționale și suplimentarea fondului de burse pentru studenți prin fonduri europene.