România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă

România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare. Asta ar aduce o serie de beneficiii copiilor cu diagnostice precum autism și ar sprijini integrarea acestora în unitățile de învățământ.

Beneficiile aderării la EASNIE

Potrivit Ministerului Educației, aderarea la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE) va sprijini:

- crearea unui mediu școlar sigur, echitabil și fără discriminare;

- intervenția timpurie pentru copiii cu CES (cerințe educaționale speciale);

- formarea continuă a profesorilor în domeniul incluziunii;

- combaterea segregării școlare;

- accesul la resurse, instrumente și expertiză europeană.

„Problematica copiilor cu CES reprezintă un obiectiv principal pentru mine ca ministru, cu atât mai mult având în vedere pregătirea mea ca psiholog. La începutul anului vom și lansa un proiect major finanțat prin fonduri europene, pentru formarea resursei umane și asigurarea de materiale specifice, astfel încât din anul școlar 2026-2027 să putem oferi mai mult sprijin acestor copii.”, spune ministrul Educației, Daniel David.

Odată cu aderarea, România va participa la deciziile strategice ale Agenției și, foarte important, va avea acces la rețele europene de experți.

Ce este EASNIE

EASNIE este o organizație europeană independentă, cu 31 de state membre, care sprijină dezvoltarea educației incluzive prin cercetare, politici bazate pe dovezi și schimb de bune practici între ministerele educației. Țările membre contribuie anual la bugetul Agenției. România va acoperi inițial taxa din fonduri europene, apoi de la bugetul de stat.