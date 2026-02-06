search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
O rețea de trafic de persoane care exploata bărbați români prin cerșetorie a fost destructurată la Atena de poliția greacă, cu sprijinul autorităților americane. Victimele erau atrase cu promisiuni false de muncă și ținute sub control prin amenințări și datorii inventate.

Români exploatați la Atena FOTO: Captură video
Români exploatați la Atena FOTO: Captură video

Poliția elenă, în colaborare cu Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite (Homeland Security Investigations – HSI), a destructurat o organizație criminală specializată în trafic de persoane și exploatare prin cerșetorie, potrivit skai.gr.

Operațiunea a avut loc marți dimineață, 3 ianuarie 2026, în zona Atenei, și s-a soldat cu arestarea a șapte persoane, dintre care trei sunt considerate liderii rețelei. Conform autorităților, gruparea acționa cel puțin din anul 2021, având o structură bine organizată și o activitate constantă, orientată spre exploatarea economică a cetățenilor străini, în special a bărbaților aflați în situații vulnerabile. În cadrul anchetei au fost identificate 12 victime, aflate sub controlul direct al organizației.

Promisiuni false de muncă și control total asupra victimelor

Membrii rețelei vizau în principal cetățeni români aflați în dificultăți financiare severe sau cu abilități sociale limitate. Aceștia erau convinși să plece în Grecia cu promisiuni false de locuri de muncă legale și bine plătite, în construcții sau fabrici, sau erau atrași cu promisiuni mincinoase de câștiguri mari obținute din cerșetorie.

Controlul asupra victimelor începea încă din timpul transportului, realizat cu autoturisme, fie direct din România, fie prin țări intermediare.

Români exploatați la Atena FOTO: Captură video
Români exploatați la Atena FOTO: Captură video

Cazați în apartamente și supuși amenințărilor

Ajunși în Grecia, bărbații erau cazați în apartamente din centrul Atenei, unde locuiau împreună cu alte persoane exploatate în mod similar. În unele cazuri, le erau reținute documentele de identitate, li se invocau datorii fictive sau erau amenințați, pentru a fi obligați să tacă și să se supună.

În aceste condiții, victimele ajungeau complet dependente de membrii rețelei pentru cazare, hrană și supraviețuire, fără alternative reale de scăpare.

Forțați să cerșească la semafoare, sub supraveghere strictă

Ulterior, bărbații erau obligați să cerșească ore întregi, în special la semafoare și în alte zone aglomerate din regiunea Attica. Membrii rețelei stabileau locurile de cerșetorie, asigurau transportul victimelor și exercitau o supraveghere constantă și un control strict asupra acestora.

În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat 4.876,4 euro, dintre care 281,4 euro în monede, documente de transfer de bani, telefoane mobile, notițe scrise de mână, trei autoturisme folosite pentru transportul victimelor și un document de călătorie aparținând uneia dintre victime.

Români exploatați la Atena FOTO: Captură video
Români exploatați la Atena FOTO: Captură video

Protecție pentru victime și cooperare cu autoritățile române

Cei 12 bărbați români identificați au primit protecție și asistență, în colaborare cu organizații neguvernamentale specializate. Autoritățile elene au anunțat că lucrează împreună cu cele din România pentru identificarea altor posibile victime ale rețelei.

Cele șapte persoane arestate au fost prezentate Parchetului competent și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, exploatare prin cerșetorie, vătămarea persoanelor vulnerabile, reținerea ilegală a documentelor și facilitarea activităților infracționale.

