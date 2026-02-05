search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari

0
0
Publicat:

Mulți români rămân uimiți de transformările prin care orașele mici din România au trecut în ultimii ani. Ei reclamă prețurile tot mai mari, traficul sufocant și, în același timp, ancorarea în trecut a multora dintre acestea.

Trafic aglomerat în centrul Sebeșului, unul dintre orașele „sufocate” de mașini. Foto: Daniel Guță
Trafic aglomerat în centrul Sebeșului, unul dintre orașele „sufocate” de mașini. Foto: Daniel Guță

România numără peste 300 de orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori, iar majoritatea dintre acestea au sub 30.000 de oameni.

România, împânzită de orașe mici

Multe dintre orașele mici se confruntă cu declin demografic și îmbătrânirea populației, au o infrastructură deficitară ori se află departe de magistralele de comunicații, fapt care le-a făcut mai puțin atractive pentru investiții importante.

Decenii la rând, în a doua jumătate a secolului XX, numeroase mici centre urbane și-au bazat economia aproape exclusiv pe vechile uzine și fabrici, extinse în perioada comunistă, dar rămase necompetitive odată cu liberalizarea pieței.

Chiar dacă unele dintre aceste întreprinderi și-au continuat producția, economia nu a mai avut nevoie de bunurile pe care le fabricau. Declinul fostelor „motoare” locale a fost abrupt după 1990, iar în cele mai multe cazuri privatizările, restructurările și disponibilizările din epoca postcomunistă nu le-au putut salva de la dezafectare, chiar dacă le-au prelungit existența cu câțiva ani.

În acest timp, mulți români au părăsit orașele în care au trăit și au muncit, căutându-și locuri de muncă în centre urbane din România care au continuat să se dezvolte sau în Occident. După ani petrecuți departe de locurile natale ori ale familiilor lor, unii dintre români au decis să se întoarcă în micile orașe și au rămas șocați de contrastele pe care le-au observat.

Străzi aglomerate și prețuri exagerate

Multe dintre localitățile mici, povestesc românii reîntorși acasă, par încremenite în timp, priveliștea lor fiind dominată de cartiere cu blocuri vechi, cu aspect cenușiu, ori de centre și mai vechi, conturate de clădiri istorice degradate de trecerea timpului.

Străzile principale sunt, în schimb, „inundate” la orele de vârf de numărul mare de mașini care le tranzitează, iar chiriile pentru locuințe și prețurile terenurilor și ale apartamentelor vechi au adus piața imobiliară locală în pragul blocajului, reclamă unii români.

„M-am întors pentru câteva zile într-un oraș mic din Oltenia, după mulți ani petrecuți afară, și sincer am rămas blocat. Am impresia că multe lucruri au rămas exact ca acum 10 ani. Ce nu reușesc deloc să înțeleg este traficul. Unde se duce toată lumea cu mașina într-un oraș mic? La orice oră e plin: toți se grăbesc, depășiri aiurea, viteză peste tot”, a povestit un român întors în țară, pe platforma Reddit.

Citește și: Secretele celor mai mici orașe din România. Stațiuni excepționale și foste „orașe dormitor” ale uraniului, părăsite de mii de familii

Acesta a rămas uimit de prețurile legumelor și fructelor, dar și ale mezelurilor și lactatelor din magazine, despre care susține că sunt mult mai ridicate decât în Marea Britanie.

„La chirii m-a lovit din nou realitatea: 400–500 de euro pentru un apartament cu două camere într-un bloc nou. Cine plătește asta? Se câștigă mult mai bine decât cred eu sau e normal să dai o grămadă de bani doar pe chirie?”, întreabă acesta.

Alți români au explicații pentru aglomerația din unele orașe. Spun că a devenit o modă ca localnicii să meargă cu mașina la cumpărături, chiar și atunci când supermarketul cel mai apropiat se află la 500 de metri de locuințele lor. În plus, multe familii au câte două mașini, iar parcările și străzile nu au fost plănuite în trecut pentru circulația intensă și nevoile actuale ale localnicilor.

În privința chiriilor, mulți români observă că, în orașe ca Brașov, Pitești, Oradea, Sibiu, Craiova și chiar Slatina, mai accesibile în anii trecuți, costul lunar al chiriilor în apartamente noi este orientat în jurul a 400–500 de euro, apropiindu-se de cele din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța. În orașe mai mici, oferta chiriilor lunare pentru apartamente și garsoniere este estimată la 200 - 300 de euro, în funcție de zonă și de calitatea locuințelor.

Unii români văd schimbările în bine

Prețurile alimentelor și ale serviciilor sunt și ele asemănătoare între orașele mari și cele mici, deși veniturile în cele din urmă sunt mai mici, iar piața muncii de aici este mai puțin ofertantă Cei care își imaginau că venind într-un oraș mai mic vor găsi costuri de viață mai reduse ar putea fi dezamăgiți, observă altcineva.

„Am avut ocazia să vizitez multe orașe din România: Arad, Deva, Lugoj, Sibiu, Pitești, Alba Iulia, Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Caransebeș etc. Fiind din Timișoara, mă așteptam să găsesc prețuri mai mici în aceste localități. Chiar mă bucuram la gândul că, în sfârșit, pot să mănânc o masă la un preț de odinioară. De fapt, s-a întâmplat exact opusul: peste tot am găsit aceleași prețuri mari”, adaugă acesta.

Un alt român observă că diferențele dintre România și Europa de Vest au scăzut foarte mult în ultimii ani. Prețurile chiriilor și ale locuințelor au crescut, dar, în același timp, veniturile românilor sunt mai ridicate.

„Au apus demult vremurile în care lucrai ca salahor în Spania și îți făceai casă în România. Salariile s-au triplat în ultimii 10 ani”, afirmă acesta.

Unii români susțin că, în ciuda neajunsurilor multor orașe mici ale României, situația lor s-a îmbunătățit în ultimii ani.

„Am plecat din Austria acum 10 ani, revenind într-un mic oraș din Ardeal. În trecut, de fiecare dată când mergeam în Austria, aveam senzația că ajung pe altă planetă. Recent am fost din nou și nu mi s-a mai părut asta. Cred că diferența dintre România și Austria a scăzut destul de mult. Pentru cei care vor să vadă cum s-a schimbat o zonă, recomand să intre pe Google Street View și să compare”, afirmă unul dintre ei.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Case turn tradiționale din peninsula Mani (© evlahos / Wikimedia Commons)
Originea locuitorilor dintr-o regiune izolată a Greciei, dezvăluită de un un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani