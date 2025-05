O sumă uriașă, bani obținuți din cerșit, a fost furată din casa unei femei. Cum a ajuns hoțul la ascunzătoare

Un tânăr de 19 ani este acuzat de polițiștii doljeni că ar fi furat aproximativ 50.000 euro din casa unei femei. Autorul este fiul prietenilor femeii și cel mai probabil cunoștea ascunzătoarea în care victima își ținea banii obținuți din cerșit.

Polițiștii doljeni au descins, joi-dimineață, la locuința unui tânăr în vârstă de 19 ani, bănuit de furt calificat. Tânărul ar fi furat aproximativ 50.000 euro, în decursul mai multor luni, din casa unei femei care era prietenă cu părinții săi. Banii furați ar fi provenit din cerșit, femeia păgubită fiind partenera de cerșit a mamei băiatului, doar că banii furați nu erau „produși” în comun.

Banii, ascunși în baie, sub o placă de gresie

„În această dimineață, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, pentru documentarea activității a trei persoane din Craiova, respectiv un tânăr de 19 ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și părinții acestuia, o femeie de 35 de ani și un bărbat de 45 de ani, ambii cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la furt calificat”, au comunicat polițiștii doljeni. Tânărul cunoștea și ascunzătoarea folosită de femeie pentru a ține, credea aceasta, în siguranță banii.

„Din cercetări, polițiștii au stabilit că în perioada septembrie 2024 – 22 ianuarie 2025, tânărul ar fi pătruns fără drept în locuința unei femei de 37 de ani, din Craiova, de unde ar fi sustras 50.000 de euro, bani ascunși sub o placă de gresie din baia imobilului, pe care împreună cu părinții acestuia i-ar fi folosit în diverse moduri”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, agent șef de poliție Mihaela Sadoveanu.

Cu banii furați, cei trei și-ar fi cumpărat o casă într-o localitate din Dolj, dar și mașină și alte bunuri.

„În urma activităţilor desfăşurate de polițiști, au fost descoperite bunuri și înscrisuri care pot constitui probe în cadrul procesului penal. Bunurile și înscrisurile au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, polițiștii au pus în executare trei mandate de aducere, cele trei persoane fiind conduse la sediul poliției, pentru audieri”, se mai menționează în comunicatul IPJ Dolj.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând a fi dispuse măsuri legale. La activitate au participat și polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.