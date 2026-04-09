„Medicul rezident nu este salahor”. Ministrul Sănătății anunță plata obligatorie a gărzilor în afara programului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 9 aprilie, că a modificat ordinul aflat în transparență pe site-ul ministerului pentru a corecta modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți, astfel încât aceștia să fie plătiți obligatoriu pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru.

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi.

Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a “profului”. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor”, a transmis ministrul.

De aceea, Rogobete a anunțat că a modificat Ordinul ministrului Sǎnǎtǎții Nr. 870, aflat în prezent în transparență pe pagina Ministerului Sănătății, „pentru a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți.”

„Medicii rezidenți, în perioada de pregătire în specialitate, vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul, dublând medicul de gardă și efectuând gărzi pentru completarea duratei normale a timpului de muncă”

Ministrul spune că rezidenții pot face gărzi doar dacă vor și în funcție de anul de pregătire: din anul I pot intra în linia de gardă (dar nu în linia I), iar din anul III pot face inclusiv linia I, mereu sub supravegherea unui medic.

De asemenea, subliniază că toate gărzile făcute în afara programului normal trebuie plătite obligatoriu de spital.

„Ei sunt generația care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei. De aceea, modul în care îi tratăm la început de drum spune foarte clar ce fel de sistem construim. Asta este direcția în care mergem.”

Spune că, deși a fost medic rezident doar 2 ani și jumătate și apoi a ales administrația, a înțeles cât de important este rolul medicilor rezidenți într-un spital.

„Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici „umplutură” atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista.”

Potrivit unui studiu recent realizat la nivel național, 97,6% dintre rezidenți sunt mulțumiți de pregătirea profesională, însă există probleme majore precum lipsa locurilor de muncă (43%), incertitudinea pozițiilor din sănătatea publică, birocrația și influența politică.

În același timp, 58,8% dintre medici preferă un mediu non-clinic, fiind interesați de promovarea sănătății (53%), prevenție (46%) și management sanitar (36%).

În privința viitorului, 16,5% vor să plece din țară, 53,6% iau în calcul această opțiune în funcție de oportunități, iar 31% intenționează să rămână în România.