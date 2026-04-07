Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Carnea de miel, afrodisiac sau risc ascuns pentru sănătate. Medicii avertizează că poate afecta ficatul, rinichii și inima

Medicii atrag atenția că, deși este bogată în proteine, fier și vitamine, carnea de miel poate deveni un pericol pentru sănătate în cazul persoanelor care suferă de gută, boli de ficat, rinichi, pancreas sau afecțiuni cardiovasculare.

Carne de miel Foto: arhivă, adevărul

Nelipsită din meniul tradițional al sărbătorilor pascale, carnea de miel este apreciată pentru gustul său și pentru aportul nutritiv important. Medicii spun că aceasta conține cantități semnificative de fier, proteine, acizi grași Omega 3, seleniu, potasiu, fosfor, dar și vitaminele B12 și B3, esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru susținerea imunității.

Pe lângă aportul important de proteine, carnea de miel este considerată și un posibil afrodisiac natural, datorită substanțelor nutritive care susțin metabolismul energetic și funcționarea hormonală, susține medicul Tudor Ciuhodaru, șeful UPU de la Spitalul Clinic „Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Totuși, beneficiile vin la pachet cu o serie de riscuri, mai ales pentru anumite categorii de persoane. Medicul Ciuhodaru explică faptul că 100 de grame de carne de miel au o valoare calorică ridicată, cuprinsă între 200 și 300 de kilocalorii, și un conținut mare de colesterol.

„100 grame au o valoare calorică ridicată de 200 -300 kcal și un conținut ridicat de potasiu; organele, în special ficatul, dar și carnea conțin foarte mult fier care se absoarbe foarte ușor, precum zinc și carnitină cu rol energetic și cantități mici de calciu, acid folic și vitamina E. Are o componentă proteică importantă, dar și multe grăsimi saturate, 80 mg de colesterol la 100 grame”, a explicat medicul.

Riscuri pentru anumite persoane

Potrivit acestuia, problemele apar mai ales în cazul mieilor foarte tineri, cu o greutate mai mică de 10 kilograme sau sacrificați înainte de vârsta de nouă săptămâni. În aceste situații, carnea poate fi mai greu de digerat din cauza conținutului ridicat de colagen și oxipurine.

„Toxicitatea este legată de conținutul ridicat de colagen bogat în oxipurine, ce o fac dificil de digerat, iar excesul creează probleme putând declanșa atac de gută la cei deja suferinzi și boli gastro-intestinale și hepato-renale la cei predispuși unor asemenea afecțiuni datorate hiperuricemiei”, avertizează Tudor Ciuhodaru.

Medicul mai spune că purinele pot fi reduse prin modul de preparare. „Purinele pot fi eliminate în cazul preparării ciorbelor prin adăugarea cărnii doar în momentul fierberii, iar cantitatea lor e mai mică dacă vom găti doar miei de 10-14 kg”, a precizat acesta.

Un alt minus al cărnii de miel este conținutul redus de fibre, motiv pentru care specialiștii recomandă asocierea cu multe legume și verdețuri, pentru a preveni constipația și a ușura digestia. Preparatele tradiționale precum drobul și stufatul ar trebui să conțină cât mai multă verdeață și orez.

Pe lângă aportul crescut de grăsimi, care poate reprezenta un risc pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, colici biliare sau pancreatită, carnea de miel are și un conținut proteic ridicat, cu posibil rol alergen.

Carnea de miel tânără conține purine 

La rândul său, dr. Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă, atrage atenția asupra conținutului crescut de purine, substanțe care favorizează formarea acidului uric în organism.

„Spre deosebire de alte tipuri de carne, carnea de miel conține substanțe care formează acidul uric în organism. Acumularea de acid uric în exces și imposibilitatea eliminării lui cauzează gută și crește riscul formării pietrelor la rinichi”, explică specialistul.

Acesta avertizează că persoanele diagnosticate cu gută ar trebui să evite complet acest tip de carne, mai ales în perioada sărbătorilor, când excesele alimentare sunt frecvente.

„Deoarece este o carne tânără, conține și destul de multe purine, astfel încât persoanele ce suferă de gută ar trebui să o evite. Carnea de miel nu este recomandată persoanelor care au afecțiuni la nivelul ficatului, rinichilor sau pancreasului. De asemenea, o atenție deosebită trebuie să aibă și persoanele care au afecțiuni cardiovasculare decompensate”, avertizează dr. Alexandru Nechifor.

În concluzie, deși carnea de miel rămâne una dintre vedetele mesei de Paște, specialiștii recomandă prudență, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice, pentru care un exces poate transforma o masă festivă într-un risc real pentru sănătate.

