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O bacterie „devoratoare de carne” se înmulțește rapid în Marea Neagră. Și turiștii de pe plajele din România se pot infecta

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Bacteriile Vibrio, care folosesc o combinație de toxine și enzime care distrug țesuturile umane, au ajuns să se răspândească și în Marea Neagră, din cauza schimbărilor climatice.

Valurile Mării Negre FOTO: pexels

Un caz recent de infectare cu bacteria Vibrio vulnificus, cunoscută și sub denumirea de bacterie „devoratoare de carne”, a fost recent raportat în Statele Unite, unde un tânăr de 17 ani, pe nume Joziah Thompson, a fost internat în spital după ce a înotat împreună cu frații săi în apele de coastă din Florida. 

Infecția severă cu care s-a confruntat adolescentul atrage din nou atenția asupra pericolelor pe care le prezintă acest tip de bacterie, care nu este străină nici de țărmurile europene, inclusiv de Marea Neagră.

Vibrioza, o infecție sezonieră specifică sezonului cald, poate lua forme grave și pune viața în pericol, în special în cazul persoanelor cu un sistem imunitar slăbit. În Europa, bacteriile din genul Vibrio se dezvoltă în zonele populare de îmbăiere, precum Marea Baltică, Marea Nordului și, nu în ultimul rând, Marea Neagră, unde prezența lor afectează state precum România, Bulgaria, Turcia și Ucraina.

Legătura dintre infecțiile cu bacteria Vibrio și schimbările climate este puternică, deoarece acestea se dezvoltă în apele calde, mai ales atunci când nivelul de salinitate este scăzut. În Marea Baltică, temperaturile la suprafața mării sunt într-adevăr în creștere, iar nivelurile de salinitate sunt în scădere, tocmai din cauza încălzirii globale.

Pe măsură ce temperaturile mării cresc, la fel se întâmplă și cu numărul de infecții cu Vibrio în țările nordice care se învecinează cu Marea Baltică. Deși infecțiile cu Vibrio rămân relativ rare, agențiile de sănătate, precum Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, avertizează cu privire la riscurile crescute de infecții cu Vibrio în timpul verilor cu valuri de căldură prelungite. 

Observațiile au fost confirmate și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, care a avertizat anul trecut că condițiile favorabile pentru bacteriile Vibrio deveneau „tot mai frecvente în anumite părți ale Europei din cauza schimbărilor climatice”.  

Cum se transmite bacteria

Vibrioza este o infecție care poate deveni gravă și poate pune viața în pericol, în special în rândul persoanelor cu un sistem imunitar slăbit. Principalele tipuri de bacterii Vibrio care cauzează infecții la om sunt Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și Vibrio alginolyticus, dar există cel puțin o duzină de tipuri. Unele infecții cu Vibrio pot duce la moartea țesuturilor din jurul unei răni deschise, fenomen cunoscut sub numele de fasciită necrozantă. Tipurile mai rare de infecții cu Vibrio vulnificus pot provoca boli grave care necesită îngrijire intensivă sau amputarea unui membru.

Cele mai multe persoane contractează vibrioza pe cale intestinală prin consumul de crustacee crude sau insuficient gătite, cum ar fi stridiile, midiile și scoicile. De asemenea, se poate face infecția prin înghițirea apei în timpul înotului în ape de coastă infectate. O infecție a sângelui poate apărea atunci când bacteriile pătrund în organism prin tăieturi ale pielii, fie în timpul înotului, fie, de exemplu, pe uscat, când apa de la crustacee picură pe o rană deschisă. Vibrioza nu se poate transmite de la o persoană la alta.

Persoanele cu afecțiuni preexistente pot avea un risc mai mare de infecție, inclusiv cele cu leziuni hepatice cauzate de hepatită, boli hepatice, consumul excesiv de alcool sau droguri. De asemenea, persoanele cu cancer, diabet, HIV, cele care urmează terapii de suprimare a sistemului imunitar sau care iau medicamente pentru reducerea acidității gastrice sunt mai vulnerabile.

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În Statele Unite, aproximativ 1 din 5 persoane mor în termen de două zile de la contractarea unei infecții cu Vibrio vulnificus, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. CDC estimează că în fiecare an au loc aproximativ 80.000 de îmbolnăviri și 100 de decese cauzate de infecțiile cu Vibrio în Statele Unite.

Simptomele vibriozei depind de tipul de infecție, dar, în general, sunt similare cu cele ale altor infecții comune, precum gripa sau o tulburare de stomac: diaree, crampe, greață, vărsături, febră și frisoane. 

Semnele unei infecții cu Vibrio în fluxul sanguin includ tensiune arterială extrem de scăzută și apariția de vezicule în jurul leziunilor cutanate. Infecțiile rănilor cu Vibrio pot provoca simptome precum roșeață, durere, umflare și răni care secretă lichid.

Cine prezintă un risc crescut de infecție

În Europa, Marea Baltică este o locație principală pentru bacteriile Vibrio, afectând persoanele din zonele de coastă ale Danemarcei, nord-estul Germaniei, Finlanda, Estonia, Letonia, Suedia, Lituania, Polonia și Rusia. În Marea Nordului, bacteriile trăiesc în jurul coastelor olandeze și belgiene, iar în sud-estul Europei, acestea sunt concentrate în Marea Neagră, afectând populația din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina. 

Numărul total al îmbolnăvirilor de vibrioză în Europa anual este de câteva sute, iar o creștere semnificativă a fost observată în 2018, când au fost raportate 445 de cazuri.

Pentru a evita vibrioza, specialiștii recomandă să nu se consume crustacee crude sau insuficient gătite. Agențiile de sănătate sfătuiesc, de asemenea, să se evite înotul în ape salmastre sau ape sărate dacă există răni deschise. În cazul în care apare o tăietură în timpul înotului, se recomandă ieșirea din apă și curățarea și pansarea corespunzătoare a rănii.

Persoanele care suferă de o afecțiune preexistentă, știu că sistemul lor imunitar este compromis sau au suferit recent o intervenție chirurgicală și doresc să înoate într-o zonă de coastă ar trebui să consulte medicul pentru sfaturi adecvate. De asemenea, este important de reținut că locațiile de coastă salmastre sunt medii propice pentru dezvoltarea bacteriilor Vibrio, în primul rând pentru că acolo are loc amestecul dintre apa sărată și cea dulce, iar în al doilea rând pentru că sunt adesea închise sau estuare, permițând bacteriilor să prospere aproape neperturbate.

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