Studii inventate și citate false în raportul „Make America Healthy Again” despre sănătatea tinerilor. Cum reacționează Casa Albă

Un nou scandal lovește administrația americană. Cel puțin patru studii citate în raportul despre bolile cronice în rândul tinerilor, publicat săptămâna trecută de Departamentul Sănătății condus de Robert F. Kennedy Jr., nu există, potrivit unor declarații exclusive făcute de presupușii autori citați în documente.

Raportul „Make America Healthy Again” a fost lansat pe 22 mai la comanda președintelui Donald Trump și sugerează o legătură între bolile cronice care afectează copiii și factori precum alimentația ultraprocesată, pesticidele, expunerea la ecrane și chiar vaccinurile.

Documentul a fost așteptat cu interes, în special din cauza poziției controversate anti-vaccin a lui Kennedy Jr., dar acum se află în centrul unei controverse mari privind credibilitatea sa științifică, relatează ABC News.

Citate false și surse inexistente

Printre presupușii autori ai studiilor menționate se numără cercetători recunoscuți, precum Noah Kreski și Katherine Keyes de la Universitatea Columbia. Ambii au negat că ar fi realizat lucrările care le sunt atribuite, iar citatele inserate în raport nu se regăsesc în nicio publicație academică verificabilă.

„Nu am scris acel articol și nici nu recunosc citatul. De fapt, nu pare să provină din niciun studiu real”, a declarat Noah Kreski pentru AFP. Linkul indicat în raport ar fi trebuit să trimită către o publicație din prestigioasa Journal of the American Medical Association, însă reprezentanții revistei au confirmat că un astfel de articol nu există în arhiva lor.

Situația se repetă și în cazul profesorilor Harold Farber (Baylor College of Medicine) și Robert Findling (Virginia Commonwealth University), care au declarat la rândul lor că studiile citate în dreptul lor sunt fabricate, nu reale.

Cum reacționează Casa Albă

În fața acuzațiilor, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat să minimalizeze situația, punând greșelile pe seama unor „probleme de formatare” și susținând că raportul va fi actualizat. „Acest lucru nu pune sub semnul întrebării substanța raportului”, a declarat ea, susținându-și încrederea în Robert Kennedy Jr. și în echipa sa.

Totuși, jurnaliștii prezenți la briefingul de presă nu au primit lămuriri privind modul în care a fost elaborat raportul și nici dacă au fost utilizate instrumente de inteligență artificială pentru redactarea acestuia. Reprezentanții Departamentului Sănătății au refuzat să comenteze, redirecționând întrebările către Casa Albă.

Partidul Democrat: „Raportul este plin de dezinformări”

Partidul Democrat a acuzat că raportul „Make America Healthy Again” este „plin de dezinformări” și că „își justifică prioritățile politice cu studii și surse care nu există”. În plus, decizia lui Kennedy Jr. de a elimina vaccinul anti-COVID pentru copiii și femeile însărcinate sănătoase din programul național de imunizare a stârnit critici în rândul comunității medicale.