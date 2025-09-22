search
Administrația Trump va recomanda femeilor însărcinate să limiteze consumul de paracetamol: „Poate fi asociat cu un risc foarte crescut de autism”

0
0
Publicat:

Președinte american Donald Trump a început luni seară, 22 septembrie, o conferință de presă la Casa Albă alături de Robert F. Kennedy Jr. și Mehmet Oz. Trump a făcut un anunț despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului.

„Din 2000, rata autismului a crescut cu peste 400%”, a spus Trump. FOTO: AFP
„Din 2000, rata autismului a crescut cu peste 400%", a spus Trump. FOTO: AFP

„Aștept această întâlnire de 20 de ani”, a declarat Trump, povestind că l-a cunoscut pentru prima dată pe Robert F. Kennedy Jr. în New York, și că cei doi au legat o relație pe fondul preocupărilor comune legate de autism.

„Din 2000, rata autismului a crescut cu peste 400%”, a spus Trump.

El a anunțat că administrația sa va recomanda femeilor să limiteze utilizarea Tylenol (paracetamol, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen) în timpul sarcinii, scrie The Guardian.

„Începând imediat, The Food and Drug Administration (FDA) va notifica medicii că folosirea acetaminofenului sau Tylenol poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism”, a declarat Trump, adăugând: „Luarea de Tylenol nu este bună.”

„Din acest motiv, se recomandă cu tărie ca femeile să limiteze utilizarea paracetamol în timpul sarcinii, cu excepția cazurilor în care este absolut necesar din punct de vedere medical”, a mai spus președintele american.

Trump a vorbit și despre colaborarea cu „acești mari doctori”, referindu-se la membrii cabinetului său Robert F. Kennedy Jr. și Mehmet Oz. Mehmet Oz este medic, în timp ce Kennedy nu are calificare medicală.

SUA

