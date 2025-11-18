Studiu-șoc despre tinerii medici: 80% se tem să refuze gărzi neplătite, iar 70% nu văd un viitor în România

Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, lansează rezultatele studiul național „Brain drain în sistemul medical”, potrivit căruia aproape 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc.

„Astăzi am prezentat public cel mai amplu studiu realizat în ultimii ani despre tinerii medici din România - un demers la care au contribuit peste 4.200 de studenți și medici rezidenți din toate centrele universitare mari ale țării, cât și din străinătate.

Studiul oferă, în sfârșit, o imagine lucidă asupra motivelor pentru care generațiile tinere aleg să plece sau, din contră, încă iau în calcul să rămână aici.

Câteva concluzii care trebuie să ne pună pe gânduri:

•⁠ ⁠Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite.

•⁠ ⁠Aproape 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc.

•⁠ ⁠70% dintre studenții care iau în calcul plecarea nu cred că își pot construi o carieră solidă în România.

•⁠ ⁠Principalii trei factori care i-ar convinge să rămână: condiții moderne de muncă, venituri predictibile și un sistem fără presiuni informale și fără corupție”, a transmis Baciu pe Facebook.

Potrivit deputatului, datele arată că „că provocările nu țin doar de salarii”, ci și „de respect, de încredere, de predictibilitate, de modul în care formăm viitorii medici și de felul în care funcționează zilnic sistemul.”

Acesta a explicat că studiul a fost realizat „pentru a pune pe masă realitatea, nu percepții.”

„Pentru a porni, pe baze solide, schimbările legislative de care e nevoie ca tinerii medici să aleagă România - nu din obligație, ci pentru că sistemul devine unul în care pot avea un viitor.

Și spun asta și din propria mea experiență. Am plecat din România ca tânăr medic, am profesat și am studiat în străinătate, am văzut sisteme care funcționează și am învățat enorm.

M-am întors tocmai pentru că știu că ceea ce am văzut acolo poate fi făcut și aici - dacă ascultăm generațiile tinere și dacă avem curajul să schimbăm ceea ce trebuie schimbat”, adaugă acesta.