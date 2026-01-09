Andrei Rațiu, propus pentru echipa lumii! Românul i-a impresionat pe cei de la FIFA

Andrei Rațiu are onoarea de a se afla în premieră pentru România printre jucătorii nominalizați pentru Echipa Lumii FC 26, în cel mai cunoscut simulator de fotbal. Cei de la EA Sports au dat startul la votarea celor mai buni dintre cei buni, iar internaționalul tricolor se regăsește pe lista nominalizaților, alături de nume mari ale fotbalului mondial.

Fanii au la dispoziție o săptămână pentru a-și alege favoriții, iar primul „11” al anului va fi anunțat imediat după închiderea votului, scrie ProSport. La capitolul defensiv sunt nominalizați 20 de jucători, din care vor fi aleși patru. Românul este într-o companie selectă, alături de Virgil van Dijk, Dumfries, Marquinhos sau Jules Kounde.

Fiind cunoscut apetitul românilor pentru susținerea conaționalilor în mediul online, dar și aprecierea de care Rațiu se bucură în Europa, sunt mari șanse ca tricolorul să prindă Team of the Year FC 26.

Jucătorul nostru și alți favoriți pot fi votați aici.

Lista nominalizaților la Team of the Year FC 26

Portari: Alisson, Courtois, Raya, Donnarumma, Neuer, Oblak, Svilar

Fundași: Bastoni, Dumfries, Gabriel, Guehi, Huijsen, Kounde, Cucurella, Llorente, Marquinhos, Mittelstadt, Nuno Mendes, Pacho, Rațiu, Raum, Rrahmani, Saliba, Schlotterbeck, Tah, van de Ven, van Dijk

Mijlocași: Akliouche, Al Dawsari, Barella, Bellingham, Bruno Guimaraes, Caicedo, Frenkie de Jong, Luis Diaz, Doan, Evander, Gravenberch, Grimaldo, Hojbjerg, Joao Neves, Kimich, Yamal, Mahrez, McTominay, Musiala, Nico Paz, Nico Williams, Nmecha, Olise, Orsolini, Palmer, Pedri, Raphinha, Rice, Salah, Stiller, Tolisso, Valverde, Vitinha, Yildiz, Anguissa

Atacanți: Julian Alvarez, Antony, Ayoze, Barcola, Benzema, Ronaldo, Dembele, Doue, Dreyer, Emegha, Guirassy, Gyokeres, Haaland, Kane, Kean, Kvaratskhelia, Lewandowski, Lukaku, Lautaro Martinez, Mateta, Mbappe, Mbeumo, Messi, Pulisic, Schick, Son, Vinicius