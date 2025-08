Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu si soția sa, Nina: „Primul sărut a fost în Cișmigiu”. De ce nu au avut copii

Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu și soția sa, Nina, a început în 1948, când amândoi aveau 18 ani și erau elevi de liceu în București. Fostul președinte Ion Iliescu a povestit într-o emisiune TV cum a cunoscut-o pe soția sa, unde s-au sărutat întâia oară și cine le-a cântat la nuntă.

„Ne-am cunoscut la 18 ani, eram elevi amândoi, ea la Haşdeu, eu la Spiru Haret, eram activi şi unul şi celălalt. Primul sărut, ca la fiecare, în parcul Cişmigiu. Şi apoi plimbările prin Parcul Carol. Eu locuiam în Piaţa Filaret şi mergeam deseori în parcul vecin nouă”, a rememorat Iliescu, potrivit unui material din arhiva „Adevărul”.

La acea dată, fostul preşedinte a dezvăluit că atât el cât şi soţia sa sunt romantici, iar povestea lor a fost una „de dragoste la prima vedere".

„După cel de-al doilea an de studenţie, în 1951, pe 21 iulie, am decis să ne căsătorim. Pe vremea aceea nu aveam nimic. Nu ne puteam permite nunţile de azi. Am mers împreună cu cele două mame şi două mătuşi. În prima zi, în apartamentul de bloc din piaţa Filaret, la noi acasă, câţiva din partea mea, câţiva din partea ei şi a doua zi, la ei acasă, în cartierul Giuleşti, la o casă, sub o boltă de viţă, iarăşi cu membrii celor două familii. La mine acasă, au venit doar doi prieteni”, a povestit liescu.

Fostul președinte a mai povestit cum soţia sa, Nina, a a făcut naveta săptămânal timp de trei ani şi jumătate în care el a locuit la Timişoara. „Atunci nu erau cinci zile lucrătoare, ci şase. Se urca în tren seara şi se întorcea luni dimineaţă. N-a fost uşor - trei ani şi jumătate”, a relatat Ion Iliescu.

În același interviu, Iliescu a povestt şi la ce strategie a recurs pentru a putea să stea de vorbă cu soţia sa în casa împânzită de microfoane. „Căpătasem un obicei: când vroiam să ne spunem ceva, ne duceam în baie şi dădeam drumul la apă când vroiam să ne comunicam ceva mai discret”, a spus Iliescu.

Iliescu a mai spus că, atât el cât şi soţia sa, Nina, şi-ar fi dorit să aibă copii, dar „nu a fost să fie".

„Ne-am fi dorit, dar n-a fost să fie. Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut. Am, însă, mulţi nepoţi cu care comunicăm”, a mai spus Iliescu.

Ion Iliescu, figură emblematică a istoriei recente a României, a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Funeraliile de stat ale fostului președinte al României, Ion Iliescu, vor avea loc în zilele de 6 și 7 august 2025, la Palatul Cotroceni și la Cimitirul Ghencea 3 din București. Ceremoniile organizate de stat includ un moment de reculegere publică, un ceremonial religios și o înmormântare cu onoruri militare. Înhumarea se va desfășura într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați.

Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă, a transmis Guvernul.