Măsură fără precedent la „Marie Curie”: secția ATI pentru nou-născuți renunță la cinci paturi, după plecarea a șapte asistente

Secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București reduce temporar capacitatea cu cinci paturi, după plecarea a șapte asistente medicale. Șeful secției, dr. Cătălin Cîrstoveanu, avertizează că lipsa personalului pune în pericol îngrijirea bebelușilor grav bolnavi.

Secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Din cauza deficitului de personal, provocat de plecarea a șapte asistente medicale ale căror posturi nu au putut fi ocupate, conducerea secției a solicitat Direcției de Sănătate Publică (DSP) reducerea temporară a numărului de paturi, de la 27 la 22.

Șeful secției, dr. Cătălin Cîrstoveanu, spune că măsura este necesară pentru a evita suprasolicitarea personalului rămas și pentru a nu pune în pericol viața copiilor internați.

„Acum, plecând 7 asistente, suntem în situaţia în care trebuie să închidem şi am făcut cerere la DSP, să scoatem temporar 5 locuri din structura secţiei ca să putem face faţă şi să nu punem la risc viaţa celorlalţi pacienţi, este foarte clar”, a declarat medicul pentru News.ro.

O asistentă ajunge să îngrijească până la cinci pacienți

Potrivit lui Cîrstoveanu, normele privind raportul dintre asistente și pacienți nu mai pot fi respectate, în condițiile în care posturile vacante nu sunt ocupate, iar concediile de maternitate sau plecările din sistem reduc și mai mult personalul disponibil.

„Lucrurile se supun legii, orice persoană care pleacă evident că nu va avea o altă persoană care să-i ia locul, indiferent că este medic, asistent sau infirmier. Ca atare, pleacă asistentă, locul nu se ocupă. Dacă te duci în concediu de maternitate, nu se ocupă locul”, a explicat acesta.

Medicul arată că într-o secție ATI de nivel III B, unde sunt tratați nou-născuți aflați în stare critică, inclusiv pacienți conectați la ECMO sau operați pe cord, legislația prevede un raport de o asistentă la doi pacienți.

„Noi avem o asistentă la 3, 4, 5, când sunt în concedii”, a precizat Cîrstoveanu.

Zeci de bebeluși așteaptă un loc la terapie intensivă

Reducerea capacității secției vine într-un context deja critic. La „Marie Curie” ajung cazurile cele mai grave de nou-născuți din întreaga țară, iar, potrivit medicului, există aproape permanent o listă de așteptare.

„Cred că avem numai câteva zile pe an în care vedem că pe listă sunt 2-3 cereri, dar în principal sunt peste 10 cereri, întotdeauna”, a spus acesta.

În mod obișnuit, între 10 și 30 de bebeluși așteaptă transferul către secția de terapie intensivă neonatală, iar lipsa locurilor poate avea consecințe dramatice.

Cîrstoveanu amintește că necesitatea extinderii capacității a stat inclusiv la baza proiectului finanțat prin PNRR.

„România nu are locuri să-şi îngrijească copiii, cam asta era, aveam pe listă 150 de copii care au decedat aşteptând un loc de internare în alte secţii”, a afirmat medicul.