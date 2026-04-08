Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Se schimbă regulile de finanțare pentru secțiile ATI. Rogobete: „Au fost introduse activități noi eligibile”. Proiectul, pus în transparență decizională

Ministerul Sănătății anunță o serie de modificări majore în modul de finanțare a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele publice, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI). Proiectul a fost pus în transparență decizională.

Pacient la ATI. FOTO Shutterstock

Măsurile au fost prezentate miercuri de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publică.

„Punem în transparență decizională o modificare și o completare importantă a ordinului de ministru care reglementează modul de finanțare a secțiilor de ATI din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI). Prin acest program, Ministerul Sănătății finanțează direct secțiile de ATI din spitalele publice din România, acolo unde sunt tratați cei mai critici pacienți și unde, de cele mai multe ori, se face diferența dintre viață și moarte”, a scris ministrul pe Facebook.

Ce se schimbă

Potrivit ministrului, modificările vizează atât extinderea listei de materiale și medicamente eligibile, cât și includerea unor noi activități care pot fi finanțate.

„A fost actualizată și extinsă lista de materiale sanitare, consumabile și medicamente eligibile pentru a fi achiziționate prin AP-ATI, ținând cont de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice”, a explicat Rogobete.

Ministrul precizează că, în urma acestor schimbări, secțiile ATI vor putea cumpăra „consumabile și medicamente de ultimă generație, ceea ce va crește calitatea și siguranța actului medical pentru pacienții critici”.

O altă noutate importantă este includerea intervențiilor din sala de operație în lista activităților finanțate.

„Au fost introduse activități noi eligibile la finanțare în AP-ATI, precum intervențiile din sala de operație – anestezia”, a precizat ministrul. Dacă până acum finanțarea era limitată la serviciile din secțiile ATI, modificarea permite achiziții și pentru blocul operator.

Alexandru Rogobete afirmă că aceste schimbări sunt necesare pentru „a sprijini dezvoltarea capacității de răspuns a secțiilor de terapie intensivă și a blocului operator, finanțând corespunzător serviciile medicale oferite în cele mai critice momente”.

Cinci spitale noi intră în program

Ministerul extinde și lista unităților medicale care vor primi finanțare prin AP-ATI.

„Am introdus încă 5 spitale care vor beneficia de resurse financiare din acest program, printre care: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc și Spitalul Municipal Turda”, a detaliat ministrul.


