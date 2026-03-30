Rogobete taxează sfaturile „arogante” de a lăsa mașinile acasă o zi-două: „Eu nu pot lăsa ambulanțele în garaj”

Ministrul Sănătății a criticat luni, la reuniunea regională a PSD de la Bacău, declarațiile „arogante” potrivit cărora românii ar putea renunța la mașini pentru una sau două zile fără consecințe. Alexandru Rogobete a subliniat că, spre deosebire de populație, sistemul medical nu își poate permite astfel de pauze, iar scumpirea accelerată a carburanților riscă să afecteze grav funcționarea serviciilor de urgență.

„Dacă cineva ne-a spus cu oarecare şi uşoară aroganţă că putem lăsa maşinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, eu vă spun sigur că nu pot lăsa ambulanţele în garaj, una, două zile, pentru că nu se întâmplă nimic”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete a explicat că ambulanțele, elicopterele și avioanele medicale depind de un consum constant de combustibil, iar creșterea prețurilor începe deja să se simtă în bugetele unităților sanitare. În opinia sa, întârzierea măsurilor economice anunțate de Ministerul Energiei va amplifica presiunea asupra sistemului de sănătate

Ministrul Sănătății a reamintit și un episod din decembrie, când i s-a cerut să accepte o reducere de 10% a veniturilor personalului medical „peste noapte”. Alexandru Rogobete a afirmat că tăierile au fost evitate datorită opoziției ferme din coaliție, menționând sprijinul președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

„Medicina nu se face cu mâinile goale”

Referitor la aprovizionarea cu medicamente și consumabile, Alexandru Rogobete a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză, însă Ministerul Sănătății monitorizează atent stocurile și posibilele fluctuații de preț, în contextul semnalelor internaționale.

„Medicina nu se face cu mâinile goale”, a subliniat ministrul, avertizând că instabilitatea fiscală și economică riscă să afecteze direct capacitatea sistemului sanitar de a funcționa.