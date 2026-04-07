De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu

Chiar dacă pandemia COVID-19 pare uitată, virusul continuă să provoace forme grave în România, atrag atenția medicii. Totodată grupele vulnerabile nu beneficiază de protecția pe care ar putea să o ofere vaccinurile și antiviralele. În același timp, paradoxal, vom plăti sute de milioane de euro despăgubiri pentru vaccinuri pe care le-am contractat, dar ulterior au fost refuzate. Elena Copaciu, medic de Terapie Intensivă, face apel la autorități să treacă peste bariera anti-vaccinistă și să aducă în țară variante actualizate ale vaccinului, oferind astfel, celor care își doresc să se imunizeze, dar și categoriilor vulnerabile în fața bolii, această posibilitate. ,,Cine nu dorește nu dorește. E o alegere. Dar când vezi ce complicații fac pacienții cu imunodepresie de diverse cauze, complicații care ar putea fi evitate... Pentru unii sunt complicațiile finale ale vieții. Dacă poți preveni și ai la îndemână cu ce, de ce să nu faci?", spune medicul.

Formele severe încă apar în spitale

Conf. dr. Elena Copaciu, medic primar de Anestezie și Terapie Intensivă, a renunțat să mai citească comentariile de pe rețelele sociale referitoare la COVID. Cunoaște, în schimb, situația cu care se confruntă la spital, în secția de reanimare unde lucrează.

„Încă se internează pacienți care sunt infectați cu virusul Sars-CoV-2. Dintre care unii fac forme critice și ajung în Terapie Intensivă. Tratăm încă - din fericire nu foarte des, dar tratăm încă - pacienți cu COVID. Cei care ajung în Terapie Intensivă de multe ori au co-infecții, adică asocieri de virusuri sau de virus și bacterie. Sunt forme de insuficiență respiratorie severă și necesită staționare în Terapie Intensivă”, atrage atenția dr. Copaciu. Aceasta a explicat și care sunt categoriile cele mai vulnerabile în fața virusului:

În primul rând, sunt pacienții aflați în tratament oncologic și care fac foarte ușor infecție cu Sars-CoV-2. Apoi sunt pacienții de peste 65 de ani și cu comorbidități care le reduc imunitatea. (...) Sunt și pacienți mai tineri, fără comorbidități care fac încă forme severe. Rar, dar fac.

Vaccinul și tratamentul cu medicamente antivirale ar putea să reducă din severitatea bolii, spune medicul. Numai că în România nu se mai vaccinează și au existat probleme și cu antiviralele.

Cu cât începe mai devreme tratamentul antiviral, cu atât este mai bine, pentru că se reduce multiplicarea virală. Asta înseamnă că pacienții trebuie să aibă acces și la tratamentul cu pastile, să le înceapă cât mai devreme și, dacă sunt forme mai severe și se încadrează, să vină la spital și să facă tratament cu Remdesivir. Acesta e injectabil. În ultimii ani, în absența vaccinurilor și a antiviralelor tablete, pacienții aceștia nu aveau alternativa decât să se interneze în spital și să facă Remdesivir injectabil. Iar stocurile nu sunt foarte mari și nu în toată țară.

Apelul către autorități

„Mi-e greu să estimez de ce nu sunt vaccinuri sau de ce țara noastră are această abordare. Aici e vorba de o politică elementară de sănătate publică: să îți protejezi în primul rând grupele vulnerabile. Ori, în cazul nostru, nu sunt protejate aceste grupe”, mai spune dr. Copaciu.

Aceasta consideră că autoritățile ar trebui să pună în continuare vaccinul la dispoziția categoriilor vulnerabile, dar și celor care doresc să îl facă.

Vă spun că la Paris, în septembrie, se vaccinau și în farmacii, la cererea pacientului. Făceau simultan vaccinul anti-Covid și cel antigripal, în brațe diferite. Gratuit pentru cetățenii francezi și 12 euro pentru cei care nu aveau cetățenia franceză. Deci se continuă. Se vaccinează cine dorește, evident. Și recomandarea este ca medicii generaliști să aibă în vedere pacienții vulnerabili. Cred că trebuie să intrăm în această normalitate. ,Cine nu dorește nu dorește. E o alegere. Dar când vezi ce complicații fac pacienții cu imunodepresie de diverse cauze, complicații care ar putea fi evitate... Și pentru unii sunt complicațiile finale ale vieții. Dacă poți preveni și ai la îndemână cu ce, de ce să nu faci?

De aceeași părere este și dr. Iuliu Torje, medic român stabilit în Germania. La fel ca dr. Copaciu, lucrează în Terapie Intensviă.

Absența accesului predictibil și continuu la vaccin în România în ultimii ani reprezintă o disfuncție majoră de sănătate publică. Aceasta nu este o problemă medicală, dar este una de administrare. Lipsa unei strategii coerente de achiziție, distribuție și prioritizare a vaccinării pentru grupele la risc indică o deficiență sistemică. În termeni practici, aceasta se traduce prin expunerea evitabilă a unei populații vulnerabile la risc de boală severă și deces

, a scris medicul pe Facebook.

În aceeași postare, a atras atenția și că: ,,În ATI nu discutăm despre contracte, dar în mod sigur despre consecințe. Fiecare val sezonier de infecții respiratorii readuce același tipar: pacienți vulnerabili insuficient protejați, care ajung în stadii avansate de boală".

În Germania, la fel ca în Franța, vaccinurile COVID actualizate sau adaptate sunt încă administrate, în special pentru persoanele vulnerabile sau ca rapel sezonier. La fel se întâmplă și în Italia, Suedia sau Spania.

Recent, România a pierdut procesul cu Pfizer, după ce, în 2021, a contractat 39 de milioane de doze de vaccin, dar ulterior autoritățile au refuzat să accepte livrările. Acum, țara noastră trebuie să achite trei miliarde de lei (600 de milioane de euro) pentru dozele nepreluate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România va plăti suma datorată, dar refuză vaccinurile, pentru că nu am avea unde să le depozităm.

„Ar urma să cumpărăm, din acești bani, vaccin pentru următorii 10 ani. Nu este cazul să facem asta, este evident acest lucru”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că va încerca, în schimb, să obțină molecule inovative pentru boli oncologice.

„În cuantumul acestei sume de 3 miliarde de lei, să introducem molecule inovative pe care compania le produce și care nu există în România sau există, dar nu sunt incluse în lista de medicamente compensate. Oncologia și zona bolilor rare sunt cele două domenii pe care eu personal m-aș concentra în momentul de față, pentru că acolo este cea mai mare nevoie de inovație. Sigur, mai sunt și altele unde am putea discuta, dar acestea sunt principalele două direcții. (...)

Banii oricum îi vom da. Am văzut și aici tot felul de speculații și de discuții. Lucrurile sunt foarte simple. Indiferent că ne convine sau că nu ne convine, astăzi avem această factură (…). Avem două variante, plătim banii și aducem vaccin pe care îl distrugem sau încercăm un efort de echipă (…) ca de acești bani sau măcar de un procent mare din această sumă să putem introduce niște medicamente noi pentru oameni” , a declarat Alexandru Rogobete.