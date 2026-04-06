search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Asistentă de 32 de ani, găsită moartă în propria casă. Apropiații spun că îi era teamă că își va pierde copilul

0
0
Publicat:

O tânără în vârstă de 32 de ani din Târgu Jiu a fost găsită moartă în propria locuință. Femeia lucra ca asistentă medicală la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Autoritățile au fost alertate de tatăl femeii FOTO Arhivă

Potrivit primelor informații, femeia a fost găsită spânzurată în apartamentul său din municipiul Târgu Jiu, scrie presa locală. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și unul de poliție, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile locale au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, aceasta fiind procedura standard în astfel de cazuri.

Era speriată că o să-și piardă fetița

Apropiații spun că aceasta era divorțată și avea o fetiță în vârstă de doar 7 ani. Deși obținuse recent custodia, tatăl a inițiat un nou demers în instanță, motiv pentru care femeia era speriată că, în cele din urmă, își va pierde copilul.

Cadavrul a fost găsit de tatăl ei, care a alertat imediat poliția.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu. Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani. În urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor”, a transmis IPJ Gorj

Vestea morții sale a provocat durere în rândul celor care au cunoscut-o, fiind descrisă ca o persoană dedicată meseriei și apropiată de familie.

Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit, a scris o persoană apropiată tinerei.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, au mai informat autoritățile

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!