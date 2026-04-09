Schimbări majore în spitale: săli de operație deschise până seara și noi reguli pentru gărzi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea în transparență decizională a unui ordin care propune modificări importante în modul de organizare a activității medicale din spitale. Printre acestea, reorganizarea blocurilor operatorii, care ar urma să funcționeze 12 ore pe zi, prin organizarea în ture. Dar și introducerea unor noi tipuri de gărzi. Pacienții ar urma să aibă astfel un acces mai mare la serviciile medicale. Potrivit ministrului, schimbările urmăresc „reașezarea sistemului de sănătate” și adaptarea acestuia la nevoile actuale, în contextul anului 2026.

Program extins în blocul operator

Una dintre cele mai importante modificări propuse este extinderea programului în blocul operator. Acesta ar urma să funcționeze între orele 08:00 și 20:00, prin organizarea activității în două ture succesive.

„A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient", a transmis Alexandru Rogobete.

Același principiu ar urma să fie aplicat și în ambulatorii și în spitalizarea de zi, unde activitatea ar putea fi organizată tot în două ture, în funcție de necesități și de disponibilitatea personalului medical.

„Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii", a anunțat ministrul.

Patru tipuri de gărzi

Ordinul vine cu noutăți și în ceea ce privește organizarea gărzilor în spitale. Pe lângă tipurile existente — gardă de urgență, gardă de monitorizare și gardă la domiciliu — este introdusă o nouă categorie: garda intervențională. Aceasta este destinată specialităților care presupun intervenții rapide și complexe, precum cardiologia intervențională, neurologia intervențională sau radiologia intervențională.

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate", a anunțat Alexandru Rogobete.

Modificările legislative propuse se află în transparență decizională.