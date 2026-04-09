Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Schimbări majore în spitale: săli de operație deschise până seara și noi reguli pentru gărzi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea în transparență decizională a unui ordin care propune modificări importante în modul de organizare a activității medicale din spitale. Printre acestea, reorganizarea blocurilor operatorii, care ar urma să funcționeze 12 ore pe zi, prin organizarea în ture. Dar și introducerea unor noi tipuri de gărzi. Pacienții ar urma să aibă astfel un acces mai mare la serviciile medicale. Potrivit ministrului, schimbările urmăresc „reașezarea sistemului de sănătate” și adaptarea acestuia la nevoile actuale, în contextul anului 2026. 

Program extins în blocul operator

Una dintre cele mai importante modificări propuse este extinderea programului în blocul operator. Acesta ar urma să funcționeze între orele 08:00 și 20:00, prin organizarea activității în două ture succesive.

„A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient", a transmis Alexandru Rogobete

Același principiu ar urma să fie aplicat și în ambulatorii și în spitalizarea de zi, unde activitatea ar putea fi organizată tot în două ture, în funcție de necesități și de disponibilitatea personalului medical.

„Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii", a anunțat ministrul. 

Patru tipuri de gărzi

Ordinul vine cu noutăți și în ceea ce privește organizarea gărzilor în spitale. Pe lângă tipurile existente — gardă de urgență, gardă de monitorizare și gardă la domiciliu — este introdusă o nouă categorie: garda intervențională. Aceasta este destinată specialităților care presupun intervenții rapide și complexe, precum cardiologia intervențională, neurologia intervențională sau radiologia intervențională.

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate", a anunțat Alexandru Rogobete. 

Modificările legislative propuse se află în transparență decizională. 

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Erminio” a întors iarna din drum în România. Temperaturi istorice în aprilie 2026, în prag de Paște
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Plata zilierilor crește în 2026. Noul tarif minim explicat simplu
playtech.ro
image
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Cât de lungă e coada până la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Popescu s-a închinat în fața sicriului VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Click!

image
Dinu Maxer, după ce Maysa i-ar fi zis logodnicului Deei că „e cel mai bun tată”: „Le-am explicat clar”
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore