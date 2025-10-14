search
Marți, 14 Octombrie 2025
Românii pot beneficia de consultații și analize gratuite, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Ce servicii pot primi de la medicul de familie

Publicat:

Ministerul Sănătății încurajează toți românii, fie că sunt sau nu asigurați medical, să meargă periodic la medicul de familie pentru consultații și analize gratuite. „Fii prevăzător și încrezător mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea”, au transmis reprezentanții ministerului.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Potrivit programului național de prevenție, toți cetățenii, indiferent de statutul de asigurat, au dreptul la consultații periodice gratuite la medicul de familie. 

„Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești.De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăiești și ce muncești, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinți la medicul tău de familie”, a scris Ministerul Sănătății, pe FB. 

Astfel, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani pot beneficia anual de o consultație gratuită pentru evaluarea stării generale de sănătate și identificarea factorilor de risc, precum fumatul, alimentația, activitatea fizică sau greutatea corporală.

Pentru cei care au 40 de ani sau mai mult, sunt prevăzute până la trei consultații gratuite pe an, în funcție de riscurile identificate de medicul de familie.

„Apoi, în funcție de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum: hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi; test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei; test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal); test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani. Fii prevăzător și încrezător mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea. Încrederea îți face bine”, a precizat Ministerul Sănătății.

Sănătate

