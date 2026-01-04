Dan Petrescu, primele dezvăluiri după ce s-a spus că are cancer. Ce i-a povestit unui jurnalist britanic

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj în luna august pentru a-și rezolva unele probleme de sănătate. De atunci, cum fostul internațional nu a făcut nicio declarație legată de acest subiect, au apărut doar informații de la apropiații acestuia.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunțat faptul că Dan Petrescu face chimioterapie, în timp ce fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, spunea în toamnă că fostul antrenor de la CFR a recurs la anumite tratamente chinezești. În plus, impresarul Ioan Becali a dezvăluit că fostul tricolor a slăbit foarte mult.

Toate aceste zvonuri despre cancer au fost dezmințite zilele trecute de Dan Petrescu, prin intermediul lui Neil Barnett, un fost jurnalist apropiat de Chelsea, clubul la care românul a făcut istorie. Antrenorul i-a declarat acestuia că nu are cancer, că nu știe de unde au apărut aceste zvonuri, dar și că are în continuare probleme de sănătate la gât.

„Bursucul” a anunțat că va continua tratamentul pentru încă o lună, după care va încerca să revină în antrenorat. La final, Neil Barnett a dat o veste îmbucurătoare: „Vocea lui suna excelent".