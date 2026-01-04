CTP, îngrijorat după capturarea lui Maduro: „Epoca Umanistă s-a încheiat, începe Epoca de Piatră Nucleară”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe Facebook, evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, și a făcut o serie de observații despre implicațiile geopolitice ale acțiunii.

Popescu a început printr-o descriere dură a liderului venezuelean: „Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită”, a scris jurnalistul.

Referitor la președintele american Donald Trump, Popescu a subliniat că acesta a renunțat la ideea de a primi Premiul Nobel pentru Pace și a transformat operațiunea militară într-un veritabil show de afaceri și spectacol.

„A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna și îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump”, a explicat Popescu.

Gazetarul a detaliat și viziunea mai largă a lui Trump pentru politica externă americană: „Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan”.

În ceea ce privește relațiile internaționale, Popescu susține că Trump va menține relația cu Vladimir Putin, în ciuda poziției Kremlinului pro-Maduro, și a sugerat că un gest similar ar fi fost făcut și către Xi Jinping: „Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea”.

CTP consideră că ziua operațiunii reprezintă un moment istoric de cotitură.

„Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”, a mai scris gazetarul.

În încheiere, acesta ridică întrebări critice și ironice despre reacțiile guvernelor, inclusiv al României.

„Ați auzit vreo reacție din partea conducerii României, ministru de Externe, Președinte? Și ce-ați zice de o operațiune specială rusească în Ungaria, prin care Orban, aflat în cădere, să fie menținut la putere?”, a adăugat CTP.