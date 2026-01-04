„Vreau să trăiesc”. Un soldat rus a cerut forțelor ucrainene să se predea printr-un mesaj scris pe un carton

Un moment tulburător surprins în regiunea Harkov arată cum un soldat rus a ales să se predea trupelor ucrainene, purtând un mesaj disperat pentru viața sa. Incidentul, relatat de Corpul 16 al armatei Ucrainei, subliniază modul în care războiul modern transformă tehnologia și moralul soldaților în factori decisivi pe câmpul de luptă.

Drone ucrainene, care patrulau în apropiere de orașul Lîman, au surprins soldatul semnalând că dorește să se predea. Într-o înregistrare video, se vede un mic imobil, iar în fereastră sunt afișate mai multe bucăți de carton pe care sunt scrise mesaje de disperare.

Unul dintre ele spunea clar: „Vă rog, luați-mă prizonier, vreau să trăiesc”. La scurt timp, un alt semn a apărut în fereastră, repetând cererea de a-i fi cruțată viața.

Operatorul dronei ucrainene a răspuns imediat, oferindu-i instrucțiuni precise despre cum să se predea în siguranță. Doi soldați ucraineni s-au apropiat ulterior de clădire și l-au escortat pe soldatul rus în custodie. Corpul 16 al armatei a confirmat succesul operațiunii, menționând că acțiunea a fost sprijinită de unitatea specială „Șkval” a Brigăzii 57 Infanterie Motorizată Separată.

Drona, instrument al predării

Nu este pentru prima dată când dronele ucrainene au jucat un rol decisiv în predarea soldaților ruși. Armata ucraineană a raportat numeroase cazuri în care trupele inamice au depus armele după ce dronele au transmis mesaje vocale directe. În 2022, Ucraina chiar a lansat un video cu instrucțiuni pentru soldații ruși, explicând pas cu pas cum să se predea în siguranță folosind dronele.

În prezent, dronele sunt folosite mai intens ca în orice alt conflict modern, atât pentru recunoaștere, cât și pentru operațiuni de luptă. De asemenea, Ucraina continuă să încurajeze predarea voluntară a soldaților ruși prin inițiative precum linia telefonică „Vreau să trăiesc”, folosită deja, potrivit autorităților de la Kiev, de mii de militari ruși.

Acest incident survine la doar câteva zile după ce Moscova a acuzat Ucraina că ar fi tras asupra reședinței lui Vladimir Putin în Rusia. Oficialii occidentali au contestat rapid această versiune, descriind dovezile prezentate de ruși drept „ridicole”. Totuși, Ministerul rus al Apărării a susținut că a transmis datele către Statele Unite, prezentând un dispozitiv de control al unei drone recuperat printre fragmentele doborâte.

Conform declarațiilor oficialilor ruși, „decodarea” dispozitivului confirmă, fără dubiu, că ținta era palatul lui Putin. Totuși, autoritățile nu au explicat cum au putut ști cu exactitate că roiul de drone se îndrepta direct spre reședință, protejată de peste 20 de sisteme moderne de apărare aeriană, care, conform imaginilor și relatărilor, nu au tras niciun foc.