Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Nora Iuga, marea poetă care a creat libertate într-o lume fără libertate, a împlinit 95 de ani

La aniversarea sa din 4 ianuarie, poeta rămâne una dintre cele mai vii prezențe ale literaturii române contemporane.

Poeta Nora Iuga FOTO: Facebook/Nora Iuga
Poeta Nora Iuga FOTO: Facebook/Nora Iuga

Nora Iuga (Eleonora Almosnino), poetă, romancieră şi traducătoare a împlinit, duminică, 95 de ani.

Nora Iuga s-a născut la București în 1931. A studiat germanistica și e predat, ulterior, limba germană la Sibiu. A fost jurnalist, asistent de limbi străine și editor.

Prima sa carte de poezie, „Vina nu e a mea” a fost publicată în 1968.

Una dintre trăsăturile constante ale literaturii sale este legătura dintre umorul fantastic și subtilitatea tulburătoare. Are o poezie versatilă, greu de așezat într-un tipar, suprarealistă, ciudată ca un vis, balcanică și concretă în același timp.

Interzisă de regimul comunist

În 1970, după publicarea celei de-a doua cărți de poezie, „Captivitatea cercului”, a fost interzisă de regimul comunist pentru o perioadă de opt ani.

I-a avut ca profesori pe Tudor Vianu și George Călinescu. 

Din 1985 este scriitoare profesionistă. Face lecturi publice în străinătate și primește numeroase burse. A început să scrie versuri în clasa a două la Institutul Catolic: în timp ce tatăl ei cântă la vioara un poem de Jeno Hubay, Nora Iuga a simțit o vibrație puternică și muzica a început să se transforme în cuvinte.

În 2009 a primit bursa Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) oferită de Germania pentru scriitori străini. La 79 de ani, Nora Iuga a devenit cel mai vârstnic blogger literar.

Despre ea, Mircea Cărtărescu scrisese, în epilogul său la volumul de opere alese „Capricii periculoase”:

„Totul era diferit în apartamentul Norei. Dintr-o clipă, uitam de condițiile mizerabile de afară, de dictatură, de foame, de frig, de amenințarea nesfârșită, reprezentată de „Securitate”. Trăiam cu toții în poezie atunci, într-o atmosferă de libertate interioară pe care nu o mai întâlnim astăzi, pentru că suntem cu adevărat liberi”, scrisese Cărtărescu, scrie Mediafax.

„Fetița cu o mie de riduri”

Probabil că cea mai cunoscută scriitură a sa este lungul poem în proză, „Fetița cu o mie de riduri”, publicat în 2005 – un microcosmos unic, în care erotismul morbid stă cuminte după paravanul iubirii pentru scris și sens.

„din cer vine zgomotul, din portbagaj curg căpşunile ca nişte inimi de copii speriaţi; are cineva un ceainic, o strecu-rătoare, o linguriţă de zahăr, le-a luat pe toate cu el. duşenka maia, sînii ti-s iuţi cum e miezul ridichilor negre, i-o fi zis şi ea s-a umezit ca iarba în zori. era un băieţaş blond, o fi visat că-1 ucide pe ţar şi s-au despărţit apele Niprului; cer două cărţi, a spus armeanul din Minsk. servit, a spus rusul alb. asta a fost pata lui. s-a lăţit, s-a lăţit ca pînza neagră pe mesele îndoliate ale marilor cazinouri cînd crupierul nu mai are nimic de rulat. şi toţi au pierdut, boje moi, ne-a rămas Siberia şi Taigaua cea verde pînă la capăt”.

Remarcabilă traducătoare a operelor lui Thomas Bernhard, Paul Celan, Günter Grass, ETA Hoffmann, Elfriede Jelinek, Ernst Jünger, Herta Müller, Nora Iuga are un secret în multele ei vieți frumoase și tot Mircea Cărtărescu descrie acest secret cel mai cu sens: „Puterea ei de femeie și de scriitoare, de rămâne veșnic tânără. Chiar și astăzi tinerii poeți o consideră una de-a lor”.

Cultură

Ghid de cumpărături

