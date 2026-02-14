search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Rogobete: Timișoara va beneficia de un spital regional de oncologie. Termenul de finalizare a fost extins până în 2028

Publicat:

Timișoara va beneficia de un spital de oncologie modern, după ce finanțarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie (IROT) a fost mutată de pe PNRR pe Programul Operațional Sănătate. Această schimbare va prelungi termenul de finalizare a unității, de la 2026 spre 2028, a anunțat, sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook

„Astăzi au avut loc ultimele detalii tehnice pentru mutarea efectivă a finanţării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara (IROT) din PNRR în noul program de finanţare, programul operaţional Sănătate, tot fonduri europene nereambursabile, acordul de parteneriat prin care Ministerul Sănăţăţii împreună cu Consiliul Judeţean şi unitatea de implementare reprezentată de Compania Naţională de Investiţii vor continua faza a doi a proiectului”, a declarat Rogobete, într-o conferință de presă la Timișoara.

Ministrul a explicat că, până acum, cu finanțare din PNRR, s-a realizat demolarea clădirii existente pe terenul unde va fi construit noul spital și s-a efectuat proiectarea pentru unitatea medicală.

„Acest proiect a beneficiat de două surse de finanţare. Prin PNRR s-a finanţat demolarea şi proiectarea, iar prin Programul Operaţional Sănătate, faza a doua, se va finanţa construcţia efectivă şi dotarea cu echipamente medicale. Un alt avantaj al transferului către o altă sursă de finanţare este că termenul de implementare se mută din anul 2026 către anul 2028. Practic până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă”, a mai spus Rogobete.

Institutul Regional de Oncologie din Timișoara va deservi întreaga regiune de vest a țării și va avea 250 de paturi pentru spitalizare de zi și ambulatoriu. Unitatea va include:

  • servicii de diagnosticare (analize de laborator, imagistică, endoscopie, explorări funcționale),
  • bloc operator și terapie intensivă,
  • laborator de radioterapie și medicină nucleară,
  • centru pentru transplant medular și afereza celule stem.

De asemenea, spitalul va avea un centru dedicat urgențelor oncologice și spații de studiu și cercetare, printre care săli multifuncționale, săli de prezentări practice și birouri de studiu.

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că Institutul Regional de Oncologie reprezintă un proiect strategic pentru vestul României, asigurând accesul pacienților la tratamente complexe și de ultimă generație, precum și cadrul necesar pentru cercetare și formare profesională în domeniul oncologic.

Sănătate

