Un buncăr oncologic ultramodern, construit la 12 metri sub pământ, a fost realizat la Spitalul Universitar Bucureşti. Centrul, unic în sistemul public pentru radioterapie stereotactică, va deveni funcţional în aproximativ două luni, după autorizarea echipamentelor.

Investiția se ridică la suma de 70 de milioane de lei, din care 50 sunt investiţi în echipamente medicale, iar 20 sunt investiţii în infrastructură, a informat directorul unităţii medicale, prof. dr. Cătălin Cîrstoiu.

„E o zi în care, practic, cu un ochi plâng şi cu unul râd şi am să vă spun de ce. Practic, prima încercare de construire a unui centru de radioterapie la Spitalul Universitar a început acum mulţi ani de zile, şi anume în anul 2012 (…) Acum suntem la minus 12 metri faţă de sol. Practic, la nivelul ăsta, noi suntem în apă, pentru că în tot acest timp au apărut, datorită lucrărilor de amenajare a metroului, multe modificări reologice ale Dâmboviţei, astfel încât s-a schimbat cursul, au fost foarte multe provocări tehnice”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, citat de News.ro.

El a precizat că este vorba despre o construcție unică, datorită faptului că tot ceea ce înseamnă apă este pompată şi realizează rezerva de apă a spitalului, fiind practic primul spital care are o rezervă proprie de apă.

„România e prima ţară care e în statistici prin cancerul de col uterin indus de HPV şi, dacă ne gândim bine, în timp ce eu am vorbit, probabil, la două minute o femeie moare pentru că are o astfel de patologie. De aici derivă necesitatea”, a adăugat Cîrstoiu.

→ Imaginea 1/4: Buncărul a fost realizat la Spitalul Universitar București FOTO Facebook / Alexandru Rogobete

El a explicat totodată că centrul va fi funcțional după autorizarea echipamentului, adică în aproximativ două luni.

La eveniment a fost prezent și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, „radioterapia de ultimă generaţie presupune protecţie radiologică riguroasă, stabilitate structurală şi integrarea investigaţiilor cu planificarea tratamentului”.

Sursa Facebook / Alexandru Rogobete

„De aceea, acest buncăr a fost construit special: pereţi şi planşee de până la 2 metri grosime, ecranare completă, funcţionare în pânza freatică şi circuite separate pentru pacienţi, personal şi echipamente. Centrul este complet echipat pentru radioterapie şi brahiterapie, cu simulator CT şi RMN dedicate exclusiv oncologiei, spaţii de spitalizare de zi şi circuite medicale construite în jurul pacientului. RMN-ul şi CT-ul sunt deja integrate în actul medical, iar acceleratoarele se află în etapa finală de calibrare şi certificare CNCAN”, a transmis ministrul.

El a subliniat că este singurul centru public din ţară care va realiza radioterapie stereotactică și a precizat că investiţia, în valoare de 77 de milioane de lei, este realizată din bugetul de stat.

„Îl felicit pe domnul manager, prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, precum şi întreaga echipă a spitalului – medici, asistente, farmaciști, specialişti, ingineri şi echipe tehnice – pentru efortul susţinut, rigoarea şi profesionalismul care au făcut posibilă finalizarea acestui proiect”, a mai transmis Rogobete.