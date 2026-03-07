Misterul longevității: o nouă zonă în care locuitorii ajung până la 100 de ani ar putea exista în Europa

O nouă Zonă Albastră, unde localnicii ating vârste de până la 100 de ani, ar putea apărea în Europa. Experții analizează stilul de viață din această regiune puțin cunoscută, celebră pentru peisajele spectaculoase și obiceiurile care favorizează longevitatea.

De-a lungul lumii sunt recunoscute cinci Zone Albastre, unde o bună parte din populație trece de pragul de 100 de ani: Ikaria (Grecia), Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica) și, nu în ultimul rând, Loma Linda, în California.

Acum, experții spun că o a șasea Zonă Albastră s-ar putea alătura acestei liste.

Mai precis, este vorba despre Ostrobothnia, în vestul Finlandei. Există mai multe motive pentru care experții spun că această regiune superbă ar putea fi o Zonă Albastră, iar, printre acestea se numără și longevitatea de invidiat a localnicilor.

„Ostrobothnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră. Cu toate acestea, studii demografice riguroase sunt necesare pentru a confirma longevitatea excepțională din această zonă”, a explicat echipa de cercetători condusă de Sarah Åkerman, de la Universitatea Åbo Akademi, din Finlanda.

