search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radioterapie la 12 metri sub pământ: Ce spune managerul Spitalului Universitar despre buncărul blindat pentru tratamente oncologice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a vorbit la Medika TV despre noul buncăr subteran dedicat radioterapiei moderne, recent inaugurat, un proiect pe care îl descrie drept „unic” în infrastructura medicală din România. Amplasat la 12 metri sub nivelul solului, spațiul este conceput pentru a găzdui tehnologie de ultimă generație destinată tratamentului pacienților oncologici.

Aparatură performantă. FOTO FB Cătălin Cîrstoiu
Aparatură performantă. FOTO FB Cătălin Cîrstoiu

Cîrstoiu a explicat că cea mai mare provocare a fost realizarea unei construcții subterane într-o zonă sensibilă, aflată între râul Dâmbovița și magistrala de metrou, potrivit News.ro.

Modificarea cursului apelor subterane și necesitatea unui sistem permanent de pompare au complicat lucrările.

Buncărul este căptușit cu plumb pentru protecție radiologică, iar pereții din zonele unde funcționează acceleratoarele liniare au până la 3 metri grosime.

Potrivit managerului spitalului, construcția adaugă 1.500 de metri pătrați de spațiu medical util, integral subteran.

Două acceleratoare liniare pentru radioterapie de înaltă precizie

Managerul a subliniat că astfel de condiții tehnice fac proiectul „unicat” în România.  

„În această clădire avem două acceleratoare lineare care sunt capabile să facă o radioterapie performantă şi când spun radioterapia performantă spun nu acea radioterapie în care iradierea, practic, e puţin haotică, să zic cu ghilimele de rigoare. O tumoră nu e o chestie foarte bine delimitată. Intensitatea radierii trebuie să fie uniformă pe toată zona tumorală sau pe zona rămasă după excizia, după rezecţia tumorii. Şi atunci sunt tehnicile moderne de radioterapie”, a explicat Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu a explicat că tehnicile utilizate sunt mult mai precise decât radioterapia clasică, reducând riscul de iradiere neuniformă și crescând eficiența tratamentului.

Managerul SUUB a precizat că, dincolo de complexitatea tehnică, centrul a fost proiectat pentru a fi cât mai prietenos cu pacienții oncologici, care trec printr-o etapă dificilă a tratamentului, circuitul fiind simplificat pentru a reduce timpul de așteptare.

„Vreau să fie un centru în care oamenii simt liniște”, a spus prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu

Autorizarea echipamentelor, următorul pas.

Buncărul oncologic va deveni operațional în aproximativ două luni, după finalizarea procedurilor de autorizare. Proiectul a avut un parcurs lung, prima încercare de realizare datând din 2012.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că acesta va fi singurul centru public din țară capabil să ofere radioterapie stereotactică, o tehnică de mare precizie utilizată în tratamentul anumitor tipuri de tumori.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Mărcile proprii ar putea fi limitate în magazine. Anunț privind prețurile
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea