Radioterapie la 12 metri sub pământ: Ce spune managerul Spitalului Universitar despre buncărul blindat pentru tratamente oncologice

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a vorbit la Medika TV despre noul buncăr subteran dedicat radioterapiei moderne, recent inaugurat, un proiect pe care îl descrie drept „unic” în infrastructura medicală din România. Amplasat la 12 metri sub nivelul solului, spațiul este conceput pentru a găzdui tehnologie de ultimă generație destinată tratamentului pacienților oncologici.

Cîrstoiu a explicat că cea mai mare provocare a fost realizarea unei construcții subterane într-o zonă sensibilă, aflată între râul Dâmbovița și magistrala de metrou, potrivit News.ro.

Modificarea cursului apelor subterane și necesitatea unui sistem permanent de pompare au complicat lucrările.

Buncărul este căptușit cu plumb pentru protecție radiologică, iar pereții din zonele unde funcționează acceleratoarele liniare au până la 3 metri grosime.

Potrivit managerului spitalului, construcția adaugă 1.500 de metri pătrați de spațiu medical util, integral subteran.

Două acceleratoare liniare pentru radioterapie de înaltă precizie

Managerul a subliniat că astfel de condiții tehnice fac proiectul „unicat” în România.

„În această clădire avem două acceleratoare lineare care sunt capabile să facă o radioterapie performantă şi când spun radioterapia performantă spun nu acea radioterapie în care iradierea, practic, e puţin haotică, să zic cu ghilimele de rigoare. O tumoră nu e o chestie foarte bine delimitată. Intensitatea radierii trebuie să fie uniformă pe toată zona tumorală sau pe zona rămasă după excizia, după rezecţia tumorii. Şi atunci sunt tehnicile moderne de radioterapie”, a explicat Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu a explicat că tehnicile utilizate sunt mult mai precise decât radioterapia clasică, reducând riscul de iradiere neuniformă și crescând eficiența tratamentului.

Managerul SUUB a precizat că, dincolo de complexitatea tehnică, centrul a fost proiectat pentru a fi cât mai prietenos cu pacienții oncologici, care trec printr-o etapă dificilă a tratamentului, circuitul fiind simplificat pentru a reduce timpul de așteptare.

„Vreau să fie un centru în care oamenii simt liniște”, a spus prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu

Autorizarea echipamentelor, următorul pas.

Buncărul oncologic va deveni operațional în aproximativ două luni, după finalizarea procedurilor de autorizare. Proiectul a avut un parcurs lung, prima încercare de realizare datând din 2012.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că acesta va fi singurul centru public din țară capabil să ofere radioterapie stereotactică, o tehnică de mare precizie utilizată în tratamentul anumitor tipuri de tumori.