Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat la Spitalul Universitar Bucureşti

Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat marţi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), acesta fiind dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi tehnici moderne de tratament, a informat unitatea sanitară.

Potrivit SUUB, marți a fost finalizat proiectul „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”.

Spitalul Universitar de Urgență București anunță finalizarea proiectului „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”, o investiție majoră care redefinește standardele de calitate, siguranță și eficiență în sistemul public de sănătate din România.

“Acest obiectiv reprezintă mai mult decât o sumă de echipamente performante; este o promisiune respectată față de pacienții noștri. De astăzi, lupta împotriva cancerului are un aliat mai puternic la Spitalul Universitar de Urgență București”, a declarat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București

Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață de 1.440 mp, conceput special pentru a integra tehnologii de înaltă performanță. Lucrările au început în anul 2020, reușind să menținem activitatea spitalului chiar și în condițiile stricte impuse de perioada COVID.

Clădirea funcționează în subteran, la – 9 metri față de cota terenului.

Sistemul constructiv este compus dintr-o incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime.

Clădirea are protecție hidro, funcționând imersată în pânza freatică (nivelul apei fiind la doar 1,5 m de sol). Soluția tehnică include o rețea perimetrală de puțuri forate și o izolație specială din folie exterioară de tablă de plumb sudată.

Din punct de vedere al siguranței radiologice, pentru funcționarea celor două acceleratoare, pereții și planșeele au grosimi impresionante, cuprinse între 1,5 și 2 metri.

„Clădirea este echipată la standarde europene”, a anunțat SUUB, precizând că infrastructura Medicală este formată din:

Două buncăre de radioterapie (cu camere de comandă și spații anexe);

Un buncăr de brahiterapie;

Simulator CT și instalație RMN dedicate pentru diagnostic și planificare;

Saloane de spitalizare de zi și cabinete medicale moderne.

Dimensiunea totală a investiției este de 77.000.000 lei.

„Am început procesul de setări finale, calibrare și instruire personal medical în vederea certificării CNCAN a acceleratoarelor, iar RMN-ul și CT-ul sunt integrate deja actului medical”, a precizat SUUB.