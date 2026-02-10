search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat la Spitalul Universitar Bucureşti

0
0
Publicat:

Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat marţi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), acesta fiind dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi tehnici moderne de tratament, a informat unitatea sanitară.

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Potrivit SUUB, marți a fost finalizat proiectul „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”.

Spitalul Universitar de Urgență București anunță finalizarea proiectului „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”, o investiție majoră care redefinește standardele de calitate, siguranță și eficiență în sistemul public de sănătate din România.

Acest obiectiv reprezintă mai mult decât o sumă de echipamente performante; este o promisiune respectată față de pacienții noștri. De astăzi, lupta împotriva cancerului are un aliat mai puternic la Spitalul Universitar de Urgență București”, a declarat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București

Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață de 1.440 mp, conceput special pentru a integra tehnologii de înaltă performanță. Lucrările au început în anul 2020, reușind să menținem activitatea spitalului chiar și în condițiile stricte impuse de perioada COVID.

Clădirea funcționează în subteran, la – 9 metri față de cota terenului.

Sistemul constructiv este compus dintr-o incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime.

Clădirea are protecție hidro, funcționând imersată în pânza freatică (nivelul apei fiind la doar 1,5 m de sol). Soluția tehnică include o rețea perimetrală de puțuri forate și o izolație specială din folie exterioară de tablă de plumb sudată.

Din punct de vedere al siguranței radiologice, pentru funcționarea celor două acceleratoare, pereții și planșeele au grosimi impresionante, cuprinse între 1,5 și 2 metri.

Clădirea este echipată la standarde europene”, a anunțat SUUB, precizând că infrastructura Medicală este formată din:

  • Două buncăre de radioterapie (cu camere de comandă și spații anexe);
  • Un buncăr de brahiterapie;
  • Simulator CT și instalație RMN dedicate pentru diagnostic și planificare;
  • Saloane de spitalizare de zi și cabinete medicale moderne.

Dimensiunea totală a investiției este de 77.000.000 lei.

Am început procesul de setări finale, calibrare și instruire personal medical în vederea certificării CNCAN a acceleratoarelor, iar RMN-ul și CT-ul sunt integrate deja actului medical”, a precizat SUUB.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR suspendă dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Indemnizație de șomaj 2026. De la ce sumă pornește și cine poate primi peste 1.100 lei
playtech.ro
image
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șoc în fotbal”: a fost ucis pe stradă! Fratele său, principalul suspect, a fugit. Camerele de supraveghere au surprins totul
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Melania Trump, în centrul unui scandal la Hollywood, după lansarea documentarului de 75 de milioane de dolari produs de Amazon
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Iris Anna, fiica cea mare a lui Nicolae al României din relația cu Nicoleta Cîrjan Facebook, captură de ecran jpg
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal