După ce s-a externat, Mircea Lucescu pleacă în străinătate. Programul selecționerului

Mircea Lucecsu (80 de ani) a părăsit ieri rezerva pe care a ocupat-o la Spitalul Universitatar unde a fost internat în ultimele zile. La spital, tehnicianul a fost vizitat de Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF.

După câteva zile de pauză petrecute acasă, selecționerul naționalei va merge în străinătate, pentru un set complet de analize.

„Il Luce” va pleca joi în Belgia, cu avionul. Scopul deplasării externe este să afle de la alți medicii cauzele pentru care se îmbolnăvește atât de des.

La întoarcerea în țară, antrenorul va anunța FRF dacă este sau nu apt pentru a pregăti naționala în barajul cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul.