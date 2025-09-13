Producătorii de medicamente avertizează: Substanțele generice ajung cu o întârziere de până la 2 ani. Pacienții vor fi cei mai afectați

Producătorii de tratamente generice trag semnalul de alarmă: introducerea lor pe lista de compensare întârzie până la doi ani, afectând grav accesul pacienților la terapii esențiale și punând presiune pe sistemul de sănătate.

Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România: întârzierile listei de compensare afectează milioane de pacienți

Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant, potrivit Agepres.

"În ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut cu 30-45%, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant. Medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani, afectând accesul pacienţilor. Se aplică preţul cel mai mic şi taxa clawback, fără posibilitatea ajustării preţurilor în funcţie de costuri reale", a declarat sâmbătă Călin Băjan, liderul grupului de lucru pentru preţuri al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

El a explicat că inflaţia, cerinţele de mediu şi costurile asociate îngrijirii populaţiei vârstnice cresc semnificativ cheltuielile de producţie. Într-un sistem rigid, unde preţurile nu pot fi ajustate în funcţie de realităţile economice, aceste presiuni duc la retragerea medicamentelor de pe piaţă şi, implicit, la reducerea accesului pacienţilor.

Producătorii de medicamente generice avertizează că întârzierile din sistem cresc costurile tratamentelor

La rândul său, Simona Cocoş, membru în Consiliul Director al APMGR, a subliniat că introducerea medicamentelor generice şi biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiţionat - adică acele tratamente care corespund medicamentelor inovatoare cu brevet expirat şi care se află în contracte de tip Cost-Volum - se face cu întârzieri de 1,5 - 2 ani.

"Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, dar şi ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la preţuri de două - de trei ori mai mari cu cele inovatoare", a susţinut Cocoş la un eveniment organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România şi APMGR.

Ea a adăugat că medicamentele generice reprezintă doar 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele din sistemul de sănătate.

Reprezentantul APMGR a spus că medicamentele generice introduse pe piaţă în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste un miliard de euro pentru sistemul de sănătate. Astfel, contribuţia la bugetul de stat a fost de 1,56 miliarde de lei (0,3% din buget).

Totodată, Simona Cocoş a declarat că 40% din producţia de medicamente generice merge către export.