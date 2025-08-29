search
Vineri, 29 August 2025
Lista medicamentelor compensate care se scumpesc. CNAS a transmis cu cât va crește, în medie, prețul

Publicat:

Mai multe medicamente, folosite frecvent de pacienți cu boli cronice, printre care Indapamid, Metoprolol, Rosuvastatin și Omeprazol, vor trece la un nivel mai mic de compensare. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis cu cât vor plăti în plus pacienții, în medie, pentru o cutie, dar și categoriile exceptate.

Mână cu mai multe pastile și flacoane pe fundal
13 medicamente urmează să se scumpească FOTO Pixabay

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat vineri că, în urma evaluării realizate de Agenția Națională a Medicamentului (ANMDMR), 13 medicamente vor avea modificat nivelul de compensare, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru pacienți.

Ținând cont de interesele asiguraților pe care îi reprezintă, CNAS a identificat și a propus Ministerului Sănătății o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuției personale datorate de asigurați să fie cât mai moderat”, se arară într-un comunicat al instituției.

Lista medicamentelor vizate

Potrivit CNAS, măsura vizează atât tratamente cardiovasculare, cât și antiacide sau antibiotice:

Compensare 20% (din listele A și B mutate în lista D): Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Perindoprilum + Indapamidum, Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum;

Compensare 50% (din lista A mutate în lista B): Fenofibratum, Omeprazolum, Spironolactonum + Furosemidum și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

Impactul real pentru pacienți 

În urma modificărilor, contribuția personală va crește în medie cu 9 lei/cutie pentru aceste medicamente.

Totodată, CNAS subliniază că afirmațiile apărute în spațiul public privind creșteri de 500- 600 lei pe lună/medicament sunt false.

„Pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive, iar afirmațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false și creează panică inutilă”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Cine nu va fi afectat

Categoriile vulnerabile rămân protejate. Pentru copii, tineri până în 26 de ani care studiază și nu obțin venituri, gravide, lăuze și beneficiarii de legi speciale, compensarea se menține la 100%.

De asemenea, pensionarii care beneficiază de programul de compensare pentru medicamentele din sublista B vor continua să primească sprijinul de 90% din prețul de referință.

Măsura vine în urma Memorandumului adoptat de Guvern în 2023 privind eficientizarea cheltuielilor publice din sănătate.

Autoritățile susțin că scopul este de a folosi mai eficient bugetul și de a permite accesul unui număr mai mare de pacienți la tratamente în cadrul aceluiași plafon de finanțare.

Sănătate

