Luni, 25 August 2025
Adevărul
Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative care vor reduce fenomenul de direcționare a pacienților din spitale publice către clinici private

Publicat:

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat duminică, 24 august, la Râmnicu Vâlcea, că legislaţia va fi modificată astfel încât medicii angajaţi în spitalele publice să fie obligaţi să încheie prioritar contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în sistemul public, pentru a preveni direcționarea pacienţilor către clinici private.

Noua măsură are ca scop reducerea fenomenului de direcţionare către clinici private. FOTO: gov.ro
Noua măsură are ca scop reducerea fenomenului de direcţionare către clinici private. FOTO: gov.ro

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public”, a declarat ministrul Rogobete.

„Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat”, a completat Rogobete, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Oficialul a precizat şi că pacienţii neasiguraţi vor continua să beneficieze de servicii medicale de bază şi de tratamente pentru bolile cronice prin programele naţionale.

„Toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. (...) Pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul. Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi.

Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuşi de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naţionale - şi majoritatea sunt - vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare”, a subliniat ministrul.

Noua măsură are ca scop creşterea accesului pacienţilor la serviciile medicale disponibile în spitalele publice şi reducerea fenomenului de direcţionare către clinici private.

