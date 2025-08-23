Caravanele medicale, între speranță și incertitudine. CNAS spune că va face demersuri rapid, dar are un gol de 10 miliarde la buget

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat oficial lansarea caravanelor medicale mobile, un program ce va permite spitalelor să ofere consultații, investigații și tratamente în regim ambulatoriu, în comunitățile defavorizate. Cheltuielile ar urma să fie decontate de CNAS.

În timp ce mesajul public este unul optimist, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) atrage atenția că implementarea depinde de acte normative și, mai ales, de bani: instituția are un deficit de cel puțin 10 miliarde de lei.

Promisiunea ministrului: „Pacienții trebuie să fie pe primul loc”

Într-o postare pe Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat motivul pentru care decis să oficializeze modelul caravanelor medicale. El a pornit de la realitatea dură a zonelor rurale și izolate, unde accesul la servicii medicale este aproape imposibil.

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate”, a scris ministrul.

Rogobete a amintit că astfel de caravane există deja de ani buni, organizate voluntar de medici dedicați.

„De-a lungul anilor, numeroși medici dedicați au mers din proprie inițiativă în astfel de comunități prin caravane medicale mobile, oferind consultații, investigații și tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate și implicare pentru oameni”, a subliniat oficialul.

Noua măsură presupune că spitalele vor dispune de o lege prin care să organizeze astfel de acțiuni în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile oferite: consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, investigații paraclinice sau chiar spitalizare de zi, vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a precizat ministrul.

De la teorie la practică: CNAS „susține măsura”, dar banii lipsesc

Dacă mesajul public al ministrului este unul optimist, realitatea tehnică este mult mai complicată. Horațiu Moldovan, vicepreședinte al CNAS, a declarat în exclusivitate pentru Adevărul că instituția sprijină ideea caravanelor medicale, însă implementarea depinde de reguli clare și de finanțare.

„Susținem măsura și credem că este o oportunitate foarte bună pentru România să asigurăm asistență medicală în zonele defavorizate, cu acces greu la serviciile medicale”, a spus Moldovan.

Totuși, în prezent nu există o lege specială care să reglementeze aceste caravane, ci doar cadrul general din Legea sănătății nr. 95/2006. Pentru ca ele să funcționeze efectiv, este nevoie de reglementări secundare.

„În momentul de față, suntem la nivel de lege. Criteriile, toate detaliile, vor fi stabilite prin acte normative, prin hotărâri de guvern, contractul-cadru și normele de aplicare”, a explicat vicepreședintele CNAS.

Când ar putea prinde contur, în mod concret, toate aceste schimbări?

„Cât de repede putem, depinde și de prevederile bugetare. Vom face toate aceste analize aprofundate, ne dorim cât de repede”, a răspuns Horațiu Moldovan.

Așadar, pe lângă lipsa normelor, problema majoră este bugetul. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are deja nevoie de circa 10 miliarde de lei pentru a închide anul 2025, iar noua măsură presupune costuri suplimentare.

Un deficit de 10 miliarde lei apasă pe bugetul CNAS

Potrivit datelor oficiale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are nevoie de cel puțin 10 miliarde lei pentru a putea închide anul în condiții normale.

În cadrul unei conferințe de presă, ce a avut loc luna trecută, la Palatul Victoria, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele CNAS, Horațiu Moldovan, premierul Ilie Bolojan a recunoscut această problemă:

„Anul acesta avem un buget alocat de 77 miliarde de lei, la care colegii noștri ne-au solicitat o suplimentare obligatorie, în aşa fel încât să putem aduce facturile restate la zi – pentru că din martie nu am mai avut capacitatea financiară de a achita integral sumele – şi, de asemenea, să putem funcţiona până la finalul anului. Iar pentru asta ne trebuie cel puţin 10 miliarde, rectificare suplimentară, ceea ce reprezintă o presiune mare pe bugetul de stat.”

Cheltuielile pentru sistemul sanitar, prin CNAS, au ajuns la 16% din veniturile curente ale bugetului de stat, față de aproximativ 11% în anii anteriori, ceea ce creează o presiune suplimentară asupra resurselor financiare.

Reacțiile din mediul online: între ironie și speranță

În spațiul public, reacțiile la anunțul ministrului s-au împărțit. Mulți români aplaudă ideea, considerând-o „necesară și urgentă”, dar alții rămân sceptici.

Un comentariu la postarea lui Rogobete exprimă frustrarea față de lipsa infrastructurii de bază: „Nu mai bine faceți cabinete în zonele rurale? Rulote? Pe bune?! În comuna Berceni, lângă București, sunt doar 2 medici de familie în toată comuna. E bătaie la ei la cabinet! Nu există un cardiolog, un pediatru, un ORL-ist. Nimic!”

Alt utilizator critică direct politica sanitară: „Nu mai dregeți busuiocul! Ați lăsat o groază de oameni neasigurați crezând că vor plăti asigurare! Ați luat plasa, că acei oameni nu au cu ce plăti, dar nu vă interesează nimic! Să nu ziceți că faceți bine poporului român!”

Există și mesaje constructive, care cer completarea caravanelor cu soluții logistice: „Trebuia demult, această acțiune, dar nu-i târziu nici în prezent – doar să se pună în aplicare – este necesar și o ‘autofarmacie’, cu o evidență a locațiilor, pentru a ajunge medicamentele necesare – inclusiv intervenții pentru dializă.”

Caravanele medicale, în acțiune la Timișoara

Pentru a arăta că „se poate”, ministrul a mai anunțat că în weekendul 23-24 august astfel de caravane medicale au ajuns la Mănăstirea Oașa din Timișoara.

„În acest weekend, are loc chiar o astfel de acțiune la Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă. Mulțumesc domnului Prof. Dorel Săndesc, care de peste 5 ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă.

Am participat de multe ori la astfel de activități și pot spune că îmi este dor de acele momente. Ele mi-au arătat cât de mult contează apropierea de oameni și câtă speranță aduce un gest simplu de sprijin medical. Pacienții trebuie să fie pe primul loc, indiferent unde trăiesc”, se arată pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății.