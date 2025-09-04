Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS și cât trebuie să plătească angajații pentru a-și coasigura soțul fără venituri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a centralizat numărul persoanelor care pot beneficia de servicii medicale fără să plătească contribuția de sănătate (CASS), pentru persoanele fără venituri aflate în întreținerea angajaților fiind nevoie însă de depunerea unei declarații la ANAF simultan cu plata a 25% din CASS.

Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, inclusiv măsuri cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care, prin implementare, să conducă la sustenabilitate și la asigurarea serviciilor medicale și medicamentelor necesare bolnavilor, precum și la continuitate în acordarea acestora.

Asigurați fără plata contribuției

De la data de 1 august 2025, se menține calitatea de asigurat fără plata contribuției pentru următoarele categorii de persoane:

copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, respectiv studenţi-doctoranzi (4.491.781 persoane);

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului (16.236 persoane);

femeile însărcinate şi lăuzele (24.721 persoane);

pensionarii cu venituri sub 3.000 lei (2.385.705 persoane);

persoanele cu handicap (180.159 persoane);

bolnavii cu afecţiuni oncologice (7.193 persoane) beneficiari de programe naţionale de sănătate, care nu au surse de venit;

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv (18.168 persoane);

victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni (17 persoane);

voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat (5 persoane);

donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare (0 persoane în evidențele actuale).

bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naţionale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum şi de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Câți români plătesc CASS și câți beneficiază de servicii medicale gratuit

Potrivit calculelor „Adevărul”, de la data de 1 august beneficiază de servicii medicale fără plata CASS 7.009.219 persoane, majoritatea minori sau studenți și pensionari cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

Ultimele date statistice publicate de Ministerul Muncii arată că anul trecut România a avut cel mai mare număr de angajați cu carte de muncă, adică cei cărora li se reține și virează contribuția de 10% din salariu, respectiv 5.746.452 de salariați.

Asigurați cu plata contribuției începând cu data de 1 august 2025

Categoriile de mai jos au calitate de asigurat până la data de 1 septembrie 2025, potrivit legii, iar după această dată, calitatea de asigurat se menține urmare a reținerii la sursă, începând cu data de 1 august 2025, de către plătitorul de venit, a contribuției de 10%, nefiind necesar niciun demers suplimentar din partea acestora:

pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (1.960.804 persoane) – pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

beneficiarii unor legi speciale (141.376 persoane) – veterani, revoluționari etc.;

persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (44.090 persoane);

persoanele fizice care beneficiază de venit minim de incluziune – ajutor social (323.542 persoane);

persoanele care se află în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil (127.054 persoane).

Persoanele coasigurate

Persoanele coasigurate (650.431 persoane) au avut calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025. După această dată, aceștia își pot menține calitatea de asigurat în situația în care persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau pot face acest demers în nume propriu.

Tot până la data de 1 septembrie 2025 s-a menținut calitatea de asigurat pentru personalul monahal (2.504 persoane), ulterior acesta având posibilitatea să opteze pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice la organele fiscale și plata a 25% la data depunerii declarației, iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026.

Declarația se poate depune și fizic, la registratura ANAF

Opţiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - formular 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată. Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1929/2025.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operaţiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual; completarea Declaraţiei Unice; depunerea Declaraţiei Unice.