Greșeala făcută de mulți pacienți după analize. Poate fi fatală

Accesul la servicii medicale este astăzi mai simplu ca niciodată, însă medicii atrag atenția asupra unui detaliu important: tot mai mulți pacienți își fac analizele, dar uită sau aleg să nu mai ridice rezultatele. O neglijență care, în timp, poate duce la diagnostic întârziat și tratamente ratate.

General maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu, de la Spitalul Militar de Urgență „Carol Davila”, a vorbit despre această tendință, potrivit Click!:

„Toată lumea vrea să-și facă analizele. Își face analizele și poate uneori nici nu le mai ia de acolo de unde le-a făcut. Dar este convins că și-a făcut analizele. Adică el e fericit că și-a făcut analizele”, a explicat medicul militar.

Problema se extinde și la investigațiile imagistice, precum CT-ul sau RMN-ul.

„Sau mai mult, mai vrea câte un CT sau câte un RMN, că-l doare capul, îl doare undeva, se duc, fac, dar nici nu mai iau interpretarea RMN-ului sau CT-ului. Sunt și situații de genul acesta, nu generalizez, dar se întâmplă. Sunt oameni care uită, care refuză să vină”, a adăugat aceasta.

Medicii atrag atenția că recoltarea analizelor este doar primul pas. Interpretarea lor de către un specialist este esențială pentru diagnostic, prevenție și stabilirea tratamentului. Ignorarea acestei etape lasă pacienții într-o falsă siguranță și poate însemna pierderea unor șanse importante pentru vindecare, în cazul unei afecțiuni.

„Este esențial ca pacienții să înțeleagă că a-ți face analizele nu înseamnă că ai rezolvat problema. Rezultatele trebuie văzute de un medic. Doar așa putem preveni complicații și putem interveni la timp”, a subliniat general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu.

Românii pot beneficia de analize medicale gratuite, decontate de CNAS

Românii asigurați în sistemul de sănătate pot efectua anual, gratuit, analize precum hemograma și glicemia, decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Pentru a accesa serviciile medicale decontate, pacienții trebuie să îndeplinească trei condiții:

- Să fie asigurați în sistemul național de sănătate și să contribuie la fondul CNAS.

- Să obțină un bilet de trimitere de la medicul de familie sau un specialist care colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate.

- Să aleagă o unitate medicală care are contract cu Casa de Asigurări.