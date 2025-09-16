Peste 4.800 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 16 persoane au murit

Un număr de 4.846 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 8 - 14 septembrie, în scădere cu 5,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Un număr de 1.155 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare, transmite Agerpres.

Potrivit INSP, au fost raportate 16 decese la persoane infectate cu COVID-19, 14 dintre acestea prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 435 de teste RT-PCR şi 14.000 teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 33,6%, în scădere cu 1% faţă de săptămâna anterioară.

Noile cifre vin în contextul în care numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie.

„Raportul COVID-19 publicat pentru prima săptămână din septembrie (1–7 septembrie) vine cu o surpriză neplăcută: reluarea creșterii accelerate care părea să se fi domolit săptămâna trecută. Creșterea a fost de 30%, față de săptămâna precedentă când a fost de doar 3,4%. Chiar dacă, în valori absolute, creșterea de săptămâna trecută este sub jumătate din maximul de accelerație de peste 80% de la mijlocul lunii august, mă așteptam ca debutul de platou înregistrat la finalul lunii august să se mențină și în septembrie, așa cum a fost profilul valului din 2024 (cu mov în graficul atașat)”, a precizat epidemiologul Octavian Jurma.