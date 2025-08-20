search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Val de infecții cu SARS-CoV-2. „Febră înaltă, 38,5 – 40 grade Celsius, tuse, cefalee. Să evităm, pe cât posibil, aglomerațiile”

Numărul pacienților care se prezintă în Urgențe, febra fiind simptomul care îngrijorează cel mai tare, a crescut în ultimele zile. Copiii foarte mici și pacienții cu boli cronice necesită, în special, internarea, un pacient din cinci având nevoie de spitalizare.

A crescut numărul de confirmări de infecție cu SARS-CoV-2 la SJU Slatina FOTO: arhiva/A.M.
A crescut numărul de confirmări de infecție cu SARS-CoV-2 la SJU Slatina FOTO: arhiva/A.M.

Direcția de Sănătate Publică Olt a precizat că în ultimele 24 ore au fost diagnosticate 19 cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, în condițiile în care într-o săptămână (săptămâna 11-17 august 2025) au fost raportate 47 cazuri. Formele de boală nu sunt foarte grave, din cei 47 pacienți diagnosticați săptămâna trecută necesitând internare doar 15 (ceilalți primind indicații pentru a se trata la domiciliu). Sunt însă categorii vulnerabile, medicii atrăgând atenția că este importantă evaluarea într-un serviciu specializat.

De aproximativ două săptămâni am simțit o creștere vertiginoasă a cazurilor, mai ales la copii. Dar evoluția este bună”, a precizat dr. Oana Obretin, medic primar boli infecțioase, șefa secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. În toate cazurile febra a fost prezentă, „febră înaltă, peste 38,5 - 40”, constituind principalul simptom care i-a determinat pe pacienți să se prezinte la consult. Alte simptome sunt tusea și cefaleea și, în special la copii, pot să apară și vărsăturile.

Cei mai sensibili sunt copiii, la care pot fi prezente și vărsăturile, ceea ce implică un risc mai mare de deshidratare. La copii evoluția este foarte bună, astfel că după 3-4 zile de spitalizare se decide externarea, a menționat medicul. La adulți vindecarea se produce ceva mai lent în cazul pacienților cu co-morbidități, cei cu afecțiuni cardiovasculare fiind mai expuși. Din totalul pacienților care se prezintă pentru evaluare, aproximativ 20% necesită internarea.

Ce deocamdată nu s-a semnalat la pacienții din acest val, iar acesta este un aspect îmbucurător, este insuficiența respiratorie, o complicație întâlnită frecvent în primele valuri de infectare din pandemie.

Creșterea numărului de infectări, pe de altă parte, este explicabilă, spune dr. Obretin. „Acum toată lumea pleacă, stau în aglomerații, nimeni nu s-a mai protejat așa cum trebuie. Așa cum am mai spus, igiena și masca rămân, deocamdată, cele mai bune metode de prevenție”, a spus medicul.

Deși izolarea nu mai este obligatorie, medicul Oana Obretin le recomandă pacienților care se confruntă cu simptome de infecție respiratorie să se autoizoleze și să evite, astfel, ca virusul să ajungă la persoanele sensibile care nu ar putea trece la fel de ușor peste boală.

Să evităm, pe cât posibil, aglomerațiile. La debutul simptomelor – simptom de curbatură, adică simțim că ne este frig, apare febra, apar și celelalte – să ne gândim că poate fi COVID și ar fi cazul, dacă avem posibilitatea, să stăm două, trei zile izolați acasă. Sau să purtăm masca. Izolarea nu mai este obligatorie, dar eu asta le-am indicat pacienților”, a insistat medicul.

Pe de altă parte, tratamentul, având în vedere că nu s-au înregistrat forme severe de boală, s-a adresat în special controlului simptomelor (fiind recomandate antitermice, antialgice etc.), alături de vitaminoterapie. Nu a fost cazul să se prescrie antivirale, a mai precizat dr. Obretin. „Ce vedem în Urgență, la fel, le dăm rețete, le mai punem perfuzii în urgență. Merg acasă și evoluția este bună, nu s-a întors nimeni la spital”, a mai spus medicul.

Sugarii sunt în special internați, pentru a se controla febra și pentru reechilibrare, la copii fiind mai frecvente vărsăturile, care pot duce rapid la deshidratare. „Au venit, într-adevăr, cu semne de deshidratare, cu febră, febră intensă. Dar dacă îi internam joi, vineri, deja luni plecau, evoluția este foarte bună”, a adăugat medicul.

Chiar dacă simptomele pot fi tolerate, este cazul să ne prezentăm pentru un consult de specialitate dacă acestea persistă mai multe zile la rând și nu cedează nici după ce folosim antitermice și antialgice.

Recomandarea noastră este să se prezinte în aceste cazuri în Urgență, mai ales pacienții cu co-morbidități, pentru că facem un set minim de analize, alături de alte investigații, de la caz la caz”, a conchis medicul Oana Obretin.

Slatina

