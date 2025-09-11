Numărul cazurilor de COVID-19 crește alarmant: s-au înregistrat 5.133 de cazuri noi

Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea fi și mai multe, dat fiind că a început școala și copiii au intrat în colectivitate.

„Raportul COVID-19 publicat pentru prima săptămână din septembrie (1–7 septembrie) vine cu o surpriză neplăcută: reluarea creșterii accelerate care părea să se fi domolit săptămâna trecută.

Creșterea a fost de 30%, față de săptămâna precedentă când a fost de doar 3,4%. Chiar dacă, în valori absolute, creșterea de săptămâna trecută este sub jumătate din maximul de accelerație de peste 80% de la mijlocul lunii august, mă așteptam ca debutul de platou înregistrat la finalul lunii august să se mențină și în septembrie, așa cum a fost profilul valului din 2024 (cu mov în graficul atașat)”, a precizat epidemiologul Octavian Jurma.

Potrivit specialistului, un factor suplimentar de îngrijorare este că cele 5.133 de cazuri noi s-au înregistrat săptămâna trecută (un nou vârf al acestui val de COVID-19) în ciuda unei scăderi dramatice cu aproape 40% a numărului de teste, ceea ce a dus la creșterea ratei de pozitivare la peste 30%.

Sunt mai multe cazuri decât în vârful din 2024

„Acest lucru înseamnă că 1 din 3 teste efectuate (predominant în spitale) a fost pozitiv și că magnitudinea valului epidemic este mult subevaluată.

Dacă am fi făcut același număr de teste ca în săptămâna precedentă, săptămâna trecută ar fi depășit cu siguranță vârful valului de vară din 2024”, a adăugat el, subliniind că acest val de COVID-19 nu este unul local și nici măcar regional, „este unul global și are mai degrabă profilul unui val pandemic decât al unuia epidemic, un avertisment relativ moderat că pandemia nu a trecut încă complet și mai există perioade în care trebuie să ne luăm măsuri suplimentare de siguranță”.

Rămâne de văzut dacă cocktailul de variante dominat de XFG „Stratus” (variantă recombinantă dominantă acum în Europa) și NB.1.8.1 „Nimbus” (descendent dintr-un recombinat Pirola) este capabil să producă și în România creșterea accentuată care este raportată în multe țări din Occident și nu numai, sau numărul de cazuri va începe să scadă în această săptămână.

Diferența față de restul țărilor care se confruntă cu acest nou val de COVID-19 este că România a decis să forțeze populația să treacă prin valurile epidemice fără protecție vaccinală.

„Chiar și cei mai înverșunați antivacciniști recunosc dreptul persoanelor vulnerabile să se protejeze conform dreptului lor constituțional la sănătate, care este încălcat fără ezitare în România din cauza unor considerente politice care nici măcar nu mai sunt actuale. În lipsa oricăror măsuri de prevenție sau măcar a unor anunțuri oficiale din partea instituțiilor statului asupra pericolului epidemic, oamenii depind pentru informare doar de oameni ca mine, care au o credibilitate extrem de scăzută și autoritate zero și cad cu ușurință victime propagandei negaționiste”, a spus Jurma.

11 decese săptămâna trecută

Din fericire, spune epidemiologul, numărul de decese continuă să rămână scăzut, deși săptămâna trecută s-au înregistrat 11 decese noi, aproape cât în toată luna august, când s-au raportat 11 decese în total.

„Voi repeta de câte ori am ocazia că, în acest moment al pandemiei de COVID-19, cel mai mare risc al infectării nu este decesul (chiar dacă rămâne mult mai ridicat decât în cazul gripei), ci Long COVID, sau forma cronică a COVID-19. Ca părinte, sunt mult mai îngrijorat de riscul ca, în urma infectărilor repetate, copiii mei să sufere debutul mai rapid sau accentuarea unor condiții cronice decât de deces (care a fost mereu un risc minor pentru copii și tineri), cu atât mai mult cu cât statul român îmi refuză dreptul de a-i proteja prin vaccinare cu ultimele versiuni actualizate ale vaccinului anti-COVID, care este deja aprobat de mai bine de un an în Uniunea Europeană (din care pretindem că facem parte), explică specialistul.

Recomandările specialistului:

- Pentru adulți, vă recomand să purtați mască în spitale. Este o măsură elementară de respect față de pacienți și medici în vârful unui val epidemic.

- Pentru copii: „Cel mai bun lucru care s-ar pufea face în școli: sisteme de filtrare a aerului. Cu investiții relativ mici s-ar fi putut securiza clasele din toată țara. Metode non-farmaceutice care sunt eficiente, care împiedică circulația aeriană a virusului. Dacă aerul este filtrat înainte de intrarea în clasă nu mai este nevoie de mască. Aerisirea claselor, în locul aerului condiționat”, spune el.

El precizează că aerul condiționat poate favoriza răspândirea virusului atunci când nu există ventilație adecvată, iar filtrele de aer și aerisirea naturală reprezintă soluții simple, dar foarte eficiente, pentru prevenirea transmiterii SARS-CoV-2 între elevi și profesori.

În plus, aceste metode permit păstrarea unui mediu de învățare confortabil, fără nevoia obligatorie de mască, ceea ce poate reduce rezistența copiilor la regulile de prevenție și poate menține atmosfera școlară normală.

„Valul epidemic însă va trece rapid prin clase, 1–2 săptămâni, și dacă aveți un copil vulnerabil sau doriți să îl feriți de boală, puteți discuta cu medicul dumneavoastră oportunitatea să îl țineți acasă în prima săptămână, poate și a doua. Profesorii pot aerisi mai frecvent clasele (odată la 15–20 de minute), aerul proaspăt e benefic și pentru creier și îmbunătățește atenția și performanța intelectuală (valabil la toate vârstele)”, a afirmat epidemiologul.