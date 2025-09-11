search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Numărul cazurilor de COVID-19 crește alarmant: s-au înregistrat 5.133 de cazuri noi

0
0
Publicat:

Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea fi și mai multe, dat fiind că a început școala și copiii au intrat în colectivitate.

O femeie bolnavă de COVID, care poartă mască la gură, se uită supărată pe geam
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie. Foto Freepik

Raportul COVID-19 publicat pentru prima săptămână din septembrie (1–7 septembrie) vine cu o surpriză neplăcută: reluarea creșterii accelerate care părea să se fi domolit săptămâna trecută.

Creșterea a fost de 30%, față de săptămâna precedentă când a fost de doar 3,4%. Chiar dacă, în valori absolute, creșterea de săptămâna trecută este sub jumătate din maximul de accelerație de peste 80% de la mijlocul lunii august, mă așteptam ca debutul de platou înregistrat la finalul lunii august să se mențină și în septembrie, așa cum a fost profilul valului din 2024 (cu mov în graficul atașat)”, a precizat epidemiologul Octavian Jurma.

image

Potrivit specialistului, un factor suplimentar de îngrijorare este că cele 5.133 de cazuri noi s-au înregistrat săptămâna trecută (un nou vârf al acestui val de COVID-19) în ciuda unei scăderi dramatice cu aproape 40% a numărului de teste, ceea ce a dus la creșterea ratei de pozitivare la peste 30%.

Sunt mai multe cazuri decât în vârful din 2024

„Acest lucru înseamnă că 1 din 3 teste efectuate (predominant în spitale) a fost pozitiv și că magnitudinea valului epidemic este mult subevaluată.

Dacă am fi făcut același număr de teste ca în săptămâna precedentă, săptămâna trecută ar fi depășit cu siguranță vârful valului de vară din 2024”, a adăugat el, subliniind că acest val de COVID-19 nu este unul local și nici măcar regional, „este unul global și are mai degrabă profilul unui val pandemic decât al unuia epidemic, un avertisment relativ moderat că pandemia nu a trecut încă complet și mai există perioade în care trebuie să ne luăm măsuri suplimentare de siguranță”.

Rămâne de văzut dacă cocktailul de variante dominat de XFG „Stratus” (variantă recombinantă dominantă acum în Europa) și NB.1.8.1 „Nimbus” (descendent dintr-un recombinat Pirola) este capabil să producă și în România creșterea accentuată care este raportată în multe țări din Occident și nu numai, sau numărul de cazuri va începe să scadă în această săptămână.

Diferența față de restul țărilor care se confruntă cu acest nou val de COVID-19 este că România a decis să forțeze populația să treacă prin valurile epidemice fără protecție vaccinală.

Citește și: COVID-19 rămâne „o amenințare majoră despre care nu se mai vorbește”. Ce măsuri de precauție ar putea fi luate la început de an școlar

„Chiar și cei mai înverșunați antivacciniști recunosc dreptul persoanelor vulnerabile să se protejeze conform dreptului lor constituțional la sănătate, care este încălcat fără ezitare în România din cauza unor considerente politice care nici măcar nu mai sunt actuale. În lipsa oricăror măsuri de prevenție sau măcar a unor anunțuri oficiale din partea instituțiilor statului asupra pericolului epidemic, oamenii depind pentru informare doar de oameni ca mine, care au o credibilitate extrem de scăzută și autoritate zero și cad cu ușurință victime propagandei negaționiste”, a spus Jurma.

11 decese săptămâna trecută

Din fericire, spune epidemiologul, numărul de decese continuă să rămână scăzut, deși săptămâna trecută s-au înregistrat 11 decese noi, aproape cât în toată luna august, când s-au raportat 11 decese în total.

„Voi repeta de câte ori am ocazia că, în acest moment al pandemiei de COVID-19, cel mai mare risc al infectării nu este decesul (chiar dacă rămâne mult mai ridicat decât în cazul gripei), ci Long COVID, sau forma cronică a COVID-19. Ca părinte, sunt mult mai îngrijorat de riscul ca, în urma infectărilor repetate, copiii mei să sufere debutul mai rapid sau accentuarea unor condiții cronice decât de deces (care a fost mereu un risc minor pentru copii și tineri), cu atât mai mult cu cât statul român îmi refuză dreptul de a-i proteja prin vaccinare cu ultimele versiuni actualizate ale vaccinului anti-COVID, care este deja aprobat de mai bine de un an în Uniunea Europeană (din care pretindem că facem parte), explică specialistul.

Recomandările specialistului:

- Pentru adulți, vă recomand să purtați mască în spitale. Este o măsură elementară de respect față de pacienți și medici în vârful unui val epidemic.

- Pentru copii: „Cel mai bun lucru care s-ar pufea face în școli: sisteme de filtrare a aerului. Cu investiții relativ mici s-ar fi putut securiza clasele din toată țara. Metode non-farmaceutice care sunt eficiente, care împiedică circulația aeriană a virusului. Dacă aerul este filtrat înainte de intrarea în clasă nu mai este nevoie de mască. Aerisirea claselor, în locul aerului condiționat”, spune el.

El precizează că aerul condiționat poate favoriza răspândirea virusului atunci când nu există ventilație adecvată, iar filtrele de aer și aerisirea naturală reprezintă soluții simple, dar foarte eficiente, pentru prevenirea transmiterii SARS-CoV-2 între elevi și profesori.

În plus, aceste metode permit păstrarea unui mediu de învățare confortabil, fără nevoia obligatorie de mască, ceea ce poate reduce rezistența copiilor la regulile de prevenție și poate menține atmosfera școlară normală.

„Valul epidemic însă va trece rapid prin clase, 1–2 săptămâni, și dacă aveți un copil vulnerabil sau doriți să îl feriți de boală, puteți discuta cu medicul dumneavoastră oportunitatea să îl țineți acasă în prima săptămână, poate și a doua. Profesorii pot aerisi mai frecvent clasele (odată la 15–20 de minute), aerul proaspăt e benefic și pentru creier și îmbunătățește atenția și performanța intelectuală (valabil la toate vârstele)”, a afirmat epidemiologul.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!