Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive și ce trebuie să faci imediat

Publicat:

COVID-19 rămâne o amenințare serioasă, mai ales pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu afecțiuni preexistente care pot provoca severe complicații. Iar acum, o nouă variantă, însoțită de simptome specifice, se răspândește exact la momentul nepotrivit: odată cu revenirea copiilor la școală, adunările fanilor de fotbal pe stadioane și în baruri, și toamna „perfect condimentată” cu dovleac.

Bărbat care suferă de durere de gât simptom comun alergiilor dar și Covid-19 Stratus EverydayHealth
Simptomele înșelătoare ale noii variante Covid-19 Stratus: asemănătoare cu alergiile EverydayHealth

Dr. Tyler B. Evans, cofondator al Wellness Equity Alliance și expert în boli infecțioase și sănătate publică, explică, citat de Parade, că noua variantă „Stratus” sau XFG „combină două linii Omicron și are mutații ale proteinei spike”. Aceasta se răspândește mai ușor și poate ocoli parțial anticorpii produși de vaccinuri sau infecții trecute, dar vaccinurile și imunitatea dobândită anterior continuă să protejeze împotriva formelor grave de boală.

Dr. Nikhil Bhayani, profesor asistent de medicină internă la Școala de Medicină Burnett, Universitatea Creștină din Texas, adaugă: „XFG este un hibrid, cu un amestec de material genetic care îi permite să se lege mai eficient de celulele organismului și să se răspândească mai ușor. Mutările din proteina spike cresc abilitatea virusului de a evita parțial anticorpii, dar protecția împotriva bolilor severe rămâne”.

Între timp, autoritățile din România trag un semnal de alarmă asupra riscurilor dezinformării: la Brașov a avut loc recent o conferință pe tema „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, în care mai mulți medici au promovat teorii conspiraționiste și afirmații periculoase despre vaccinare și morți subite, manifestare care subminează încrederea în știință și pune în pericol sănătatea publică.

Iată tot ce trebuie să știți despre Stratus: simptomele frecvente, riscurile și modul în care vă puteți proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi de forme severe de boală.

Simptomele noii variante COVID-19 Stratus: cum le recunoști

Simptomele sunt, în mare parte, asemănătoare cu cele observate la variantele anterioare, spun specialiștii.

„Cu Stratus, ceea ce vedem din punct de vedere clinic este foarte familiar. Face parte tot din familia Omicron, așa că cele mai frecvente simptome sunt: durere în gât, tuse, nas înfundat sau care curge, febră ori frisoane, dureri de cap și oboseală. Mulți pacienți descriu o senzație de usturime sau răgușeală în gât, care adesea este confundată cu alergiile. Pierderea gustului sau mirosului poate să apară în continuare, iar uneori observăm probleme digestive, precum greață sau diaree. Per total însă, nu există dovezi că Stratus ar provoca un set nou sau diferit de simptome față de variantele Omicron anterioare”, explică dr. Evans.

Totuși, există o posibilă diferență. Dr. Linda Yancey, specialist în boli infecțioase la Memorial Hermann, precizează: „Vedem mai des răgușeală și durere în gât la această variantă. Ea seamănă mai mult cu simptomele alergiilor – senzație de uscăciune și disconfort în gât – decât cu tusea severă pe care o întâlneam la variantele anterioare”.

Cât de gravă este varianta Stratus și riscul pentru sănătate

Adevărul este că, deocamdată, nu se știe cu exactitate — însă, dacă ești în general sănătos, probabil nu ai motive serioase de îngrijorare acum.

„Deși numărul de infectări a crescut rapid, rata de spitalizare și decesele au rămas până acum scăzute. Totuși, sunt indicatori întârziați — spitalizările și decesele apar, de obicei, la câteva săptămâni după creșterea cazurilor. Vom ști mai multe despre severitatea și impactul noii tulpini în săptămânile următoare”, explică dr. Shruti Gohil, director medical asociat pentru epidemiologie și prevenirea infecțiilor la University of California, Irvine Health.

Citește și: COVID-19 rămâne „o amenințare majoră despre care nu se mai vorbește”. Ce măsuri de precauție ar putea fi luate la început de an școlar

Dr. Bernadette Boden-Albala, decan fondator al UC Irvine Joe C. Wen School of Population & Public Health, adaugă: „În timpul verii, două tulpini COVID-19 — Nimbus și Stratus — au fost identificate drept variante de urmărit. Acestea trebuie privite ca parte a tiparului sezonier al virusului, nu ca amenințări complet noi. Creșterea cazurilor din această vară are mai multe cauze: asemenea altor virusuri respiratorii, COVID se transmite mai ușor când oamenii petrec timp în spații închise pentru a evita căldura, călătoresc, se adună în grupuri mari sau stau în încăperi cu aer condiționat și ventilație redusă. Relaxarea măsurilor de precauție are și ea un rol. Deși infecțiile anterioare și vaccinarea oferă o anumită protecție, virusul continuă să evolueze, și chiar și formele ușoare pot lăsa probleme serioase — inclusiv afecțiuni pulmonare și simptome de tip long COVID”.

Transmisibilitatea variantei COVID-19 Stratus: ce spun specialiștii

În privința răspândirii, dr. Evans afirmă: „Din punct de vedere al supravegherii, Stratus câștigă teren. Analizele apelor uzate și rapoartele de sănătate arată că reprezintă o proporție tot mai mare din virusurile depistate. Se transmite eficient, dar nu schimbă regulile jocului”.

Totuși, răspândirea mai rapidă nu înseamnă neapărat că Stratus ar fi mai periculos în sine.

„Este puțin mai transmisibil decât variantele anterioare, ceea ce îi permite să se răspândească la mai multe persoane, comparativ cu alte tulpini. Dar creșterea actuală a cazurilor se datorează mai degrabă comportamentului uman — aglomerații sau revenirea la școală. Nu există dovezi că ar fi mai severă sau mai blândă decât alte variante recente”, explică și dr. Hannah Barbian, specialist în genomică la Rush University System for Health.

Cum să scapi rapid de simptomele COVID-19 Stratus

Atât testele rapide, cât și cele moleculare detectează noile variante de COVID-19, dar nu pot spune cu exactitate ce variantă ai. Identificarea se face prin secvențiere genomică. În prezent, XFG reprezintă aproximativ 70% dintre variantele SARS-CoV-2 detectate în apele uzate din SUA, procent confirmat și de datele obținute din probe clinice.

Dacă bănuiești că ai luat ultima variantă de COVID, nu intra în panică, dar nici nu ignora situația. „Testează-te și discută cu medicul tău — există tratamente precum Paxlovid, care pot scurta durata bolii și reduce riscul de complicații grave, inclusiv long COVID”, recomandă dr. Gohil. 

Citește și: COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii

Deși Paxlovid este aprobat în Uniunea Europeană, el nu se găsește încă pentru pacienți în România. Dacă ai nevoie de tratament antiviral, există totuși o alternativă: Molnupiravir, un medicament adus deja în țară. Acesta se poate primi în anumite spitale și centre de evaluare, dar doar la recomandarea medicului.

Până atunci, evită să răspândești virusul: păstrează distanța, poartă mască, acoperă-ți gura când tușești și spală-te pe mâini, recomandă specialiștii: „Cel mai important este să ai grijă de tine. Rămâi acasă și odihnește-te, dacă poți. Dacă ești nevoit să ieși, poartă mască pentru a-i proteja pe ceilalți”. Și dr. Bhayani recomandă izolarea la domiciliu, odihnă și hidratare constantă: „Dacă simptomele se agravează după câteva zile sau faci parte dintr-un grup de risc, este important să consulți medicul de familie. Dacă apar simptome severe, precum dificultăți de respirație sau dureri în piept, este esențial să soliciți imediat asistență medicală de urgență”.

Măsuri de protecție împotriva variantei COVID-19 Stratus

Măsurile recomandate pentru a reduce riscul de infectare cu varianta Stratus sunt aceleași ca pentru celelalte tulpini COVID-19.

„Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. Purtarea măștii în spațiile interioare aglomerate, mai ales în sezonul rece al virusurilor respiratorii, te protejează nu doar de COVID, ci și de alte boli precum gripa sau RSV (virusul sincițial respirator -n.red.)”, subliniază dr. Yancey.

Viață sănătoasă

