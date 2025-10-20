Articol publicitar

Nu-i doar un mușchi încordat! Cum să faci diferența între o simplă întindere și o hernie de disc

Durerea de spate a devenit o problemă globală, majoritatea dintre noi atribuind-o, adesea pripit, unei simple întinderi musculare după o zi lungă la birou sau un efort fizic. 

Totuși, sub această durere comună se poate ascunde o problemă mult mai serioasă care necesită atenție medicală imediată. De la o ruptură minoră a fibrelor musculare, până la hernia de disc, care apasă pe nervi, diferența dintre cele două nu este doar de intensitate, ci de impact asupra sănătății pe termen lung.

Întinderea musculară și primul semnal de alarmă

O întindere musculară este cauzată de suprasolicitarea sau ruperea parțială a fibrelor musculare, apărând cel mai adesea din cauza lipsei de încălzire înainte de efort, a menținerii unei poziții incorecte ore întregi sau din cauza stresului cronic, care determină mușchii să se încordeze constant. Simptomul principal este durerea, care este localizată (în zona afectată), apare brusc, este ascuțită și se intensifică la mișcare, fiind însoțită de rigiditate musculară și disconfort la atingere. De obicei, o întindere ușoară se ameliorează treptat în câteva zile prin repaus, aplicarea inițială de comprese reci și utilizarea de unguente antiinflamatoare, însă dacă durerea persistă mai mult de o săptămână, acest lucru indică o problemă mai complexă.

Hernia de disc apare atunci când nervul este comprimat

Hernia de disc este o afecțiune mult mai gravă care apare atunci când un disc intervertebral – acea structură elastică poziționată între vertebre – se deplasează din poziția normală. Această deplasare duce la compresia directă a unui nerv spinal. Această afecțiune nu este rezultatul unei simple suprasolicitări musculare, ci o problemă mecanică a coloanei vertebrale care necesită o abordare medicală serioasă.

Simptomatologia unei hernii este severă și distinctă. Durerea este intensă, constantă și se agravează adesea la mișcări simple, cum ar fi tusea sau strănutul. Caracteristica definitorie este iradierea: durerea coboară de la spate sau gât pe braț sau pe picior. Mai mult, hernia este frecvent însoțită de simptome neurologice clare: furnicături, amorțeală sau chiar pierderea forței musculare în membrul afectat, semne care lipsesc în cazul unei întinderi musculare.

Spre deosebire de o întindere care se poate vindeca prin repaus, o hernie netratată are tendința de a se agrava. Tratamentul variază în funcție de stadiu. În faza incipientă, se pot folosi medicamente antiinflamatoare și fizioterapie, alături de kinetoterapie. Totuși, în cazurile severe, unde compresia nervoasă este accentuată și simptomele sunt persistente, pot fi necesare proceduri minim invazive, precum nucleoplastia sau discectomia.

Cum faci diferența între o întindere și o hernie de disc

Deși ambele afecțiuni debutează cu durere de spate, intensitatea, durata și simptomele asociate sunt cele care fac diferența crucială. O întindere musculară se manifestă printr-o durere localizată în mușchiul afectat, care se intensifică la mișcare, dar se ameliorează treptat, de regulă în câteva zile, prin repaus. În schimb, hernia de disc indică o problemă mai serioasă: durerea este adesea mult mai intensă, constantă și, cel mai important, se propagă – coboară pe braț sau pe picior (radiază) și poate fi însoțită de amorțeală, furnicături sau chiar pierderea forței musculare. Durerea care se agravează la tuse sau strănut sau care persistă mai mult de o săptămână necesită obligatoriu o evaluare medicală, deoarece semnalează o posibilă compresie nervoasă cauzată de discul deplasat.

Diferențele dintre o simplă întindere musculară și o hernie de disc pot fi observate în modul în care se manifestă durerea și în evoluția simptomelor. În cazul unei întinderi, durerea este localizată strict în zona în care s-a produs leziunea, iar disconfortul rămâne limitat la acel punct. În schimb, o hernie de disc provoacă o durere care coboară de-a lungul nervului afectat – de exemplu, pe braț în cazul herniei cervicale sau pe picior în cazul celei lombare – un fenomen numit iradiere.

Și tipul de simptome este diferit. O întindere musculară determină în general doar o senzație de rigiditate și o durere locală, fără alte manifestări neurologice. În schimb, hernia de disc este adesea însoțită de amorțeală, furnicături sau o senzație de slăbiciune în zona membrului afectat, semn că nervul este comprimat.

Evoluția bolii oferă, de asemenea, indicii importante. O întindere musculară se ameliorează de obicei în mod natural, în decurs de cinci până la șapte zile, mai ales cu repaus și tratament antiinflamator local. În cazul herniei de disc, durerea tinde să persiste mai mult timp și se poate agrava în momente de repaus sau la mișcări simple, cum sunt tusea ori strănutul, indicând o afectare mai profundă a structurilor nervoase.

Dacă durerea nu trece în decurs de o săptămână, dacă se extinde sau dacă apar amorțeli și slăbiciune, este necesară consultarea urgentă a unui medic specialist.

Atât mușchii, cât și coloana funcționează formează un sistem complex, iar durerea este felul corpului de a semnaliza o problemă. Indiferent dacă este vorba despre o întindere simplă tratabilă prin repaus și mișcare moderată (mers, înot) sau de o hernie de disc ce necesită intervenție, ignorarea simptomelor nu este o opțiune. Prevenția prin postură corectă, încălzire înainte de efort și atenție la semnalele corpului rămâne cea mai sigură metodă de a menține spatele puternic și sănătos.

