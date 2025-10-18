search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului

0
0
Publicat:

Un studiu realizat de doi specialiști americani în biologie aduce o nouă ipoteză în cazul originii autismului la specia umană. Aceștia bănuiesc că tulburările din spectrul autist sunt o consecință a evoluției accelerate a celulelor cerebrale umane, în comparație cu alte specii.

Autismul este o tulburare care afectează tot mai mulți copii FOTO Shutterstock
Autismul este o tulburare care afectează tot mai mulți copii FOTO Shutterstock

Tulburările din spectrul autist reprezintă o afecțiune neurobiologică ce afectează dezvoltarea creierului, influențând comunicarea, interacțiunea socială și comportamentul.

Spectrul este larg iar simptomele pot varia de la cele ușoare până la cele severe. Nu există un remediu, dar intervenția timpurie, cu terapie, poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții și poate avea rezultate foarte bune. Incidența autismului a crescut considerabil în ultimii ani. Conform Centrului pentru Controlul Bolilor și Prevenție din Statele Unite, incidența autismului a crescut de la 1 din 150 de copii, în anul 2000, la 1 din 36 de copii, astăzi. Tocmai de aceea interesul oamenilor de știință este tot mai mare în descoperirea cauzelor autismului la ființele umane. Un nou studiu realizat de biologii americani Hunter B Fraser și Alexander L Starr, de la Universitatea Stanford, arată că este posibil ca autismul să fie o consecință a evoluției extrem de accelerate a creierului uman, în special a celulelor cerebrale. 

Structuri cerebrale asemănătoare, dar o viteză de evoluție net superioară

Capacitatea cognitivă a creierului uman este unică în regnul animal. Deși din punct de vedere anatomic și al tipurilor de celule suntem foarte asemănători cu restul mamiferelor, capacitatea noastră neurologică a cunoscut o evoluție accelerată și a reușit să o depășească prin complexitate pe a celorlalte animale. Așa am ajuns să avem un creier unic, puternic și complex. 

Asta a dus la un mod de expresie și la un limbaj evoluat, planificarea detaliată, empatia profundă și cultura vibrantă. Capacitatea noastră neurologică a oferit, fără îndoială, beneficii evolutive strămoșilor noștri antici. Ne-a permis să ne răspândim în întreaga lume și să ne adaptăm la toate mediile. Poate surprinzător, creierul uman nu are tipuri de celule cerebrale specifice doar nouă. Folosim aceeași colecție de tipuri de celule ca și un rozător. Acest lucru, așa cum deduc autorii noului studiu, înseamnă că diferența incredibilă dintre mintea umană și alte minți nu se poate datora celulelor specializate, ci, mai degrabă modurilor în care acestea sunt conectate și nivelurilor de expresie genică din fiecare celulă. Oamenii de știință au observat de-a lungul timpului că unele proteine din celule (ele reprezintă elementele structurale interne ale celulelor) evoluează și se schimbă mult mai rapid decât altele.

Specialiștii au efectuat studii complexe pentru a înțelege ce factori influențează conservarea unei proteine de-a lungul mileniilor sau modificarea altora pe măsură ce speciile evoluează. Cele care evoluează cel mai greu, adică sunt mai conservatoare, sunt acele proteine care se găsesc din belșug în organismul uman, pentru a nu tulbura funcțiile sau reacțiile metabolice ale organismului. În tot acest timp, proteinele rare au mai multă liberate de a se schimba, de a evolua rapid, fiindcă impactul schimbărilor lor este mai mic asupra întregului organism.

Citește și: Parc senzorial pentru copiii cu probleme de dezvoltare, în curtea Spitalului „Obregia“

Cei doi biologi de la Stanford s-au întrebat în studiul lor, intitulat „A General Principle of Neuronal Evolution Reveals a Human-Accelerated Neuron Type Potentially Underlying the High Prevalence of Autism in Humans”, dacă nu cumva același comportament sau aceeași regulă poate fi aplicată și pentru diferitele tipuri de celule din organism. Adică, daca este posibil ca cele mai rare tipuri de celule cerebrale sa aibă libertatea cea mai mare de a evolua și, în cazul speciei noastre, această libertate evolutivă sa fi dus la o putere cognitivă exagerată.

Autismul, un preț al evoluției accelerate a creierului uman?

Specialiștii au emis o ipoteză de cercetare. Are legătură această evoluție exacerbată, rapidă, cu schimbările cerebrale legate de tulburările din spectrul autist? Cercetările anterioare au arătat că anumite gene implicate în susceptibilitatea la autism se găsesc adesea în așa numitele regiuni accelerate ale genomului la om (n.r. eng: Human Accelerated Regions-HAR). Aceste regiuni accelerate la om sunt secțiuni ale genomului care sunt bine conservate la alte mamifere, adică au avut o evoluție lentă, dar care la oamenii au evoluat foarte rapid, accelerat. De exemplu, asta ne-a diferențiat de celelalte primate. La cimpanzei ritmul a fost unul mai lent, conservator, la oameni a fost rapid, cu modificări neuronale specifice capacității noastre cognitive, dar care ar putea crește și probabilitatea de autism. Să fim oare victimele propriei noastre viteze evolutive, inclusiv în ultimele secole?

Ipoteza a fost testată de grupul de cercetători pe șase categorii de mamifere și a fost confirmată. Cu cât un tip de celulă era mai abundent cu atât era mai similară, din punct de vedere genetic, între speciile de mamifere. În schimb, celule rare au prezentat diferențe mari, la nivel genetic, între cele șase specii de mamifere comparate. „Neuronii IT L2/3 au evoluat neașteptat de rapid în linia umană în comparație cu alte maimuțe”. De asemenea, cercetătorii au observat o reglare negativă disproporționată a genelor asociate cu autismul.

Alți specialiști, care nu au participat la studiul, dar au lecturat rezultatele acestuia, susțin că acești neuroni despre care vorbesc biologii de la Stanford, IT L2/3, sunt foarte importanți în raționamentul abstract, în modul cum interacționăm cu ceilalți și în limbaj. Așa că problemele care pot apărea în modul lor de funcționare ar afecta capacitatea noastră cognitivă. „Ar putea avea efecte semnificative asupra modului în care creierul coordonează informațiile, ceea ce ar putea fi legat de autism”, spune medicul neurolog Luke Barr, pentru Medical News Today. În concluzie, autorii studiului menționat cred că pe măsură ce creierul uman a evoluat rapid, au apărut schimbări care au făcut ca autismul să fie mai posibil la oameni. 

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
digi24.ro
image
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
stirileprotv.ro
image
Influencerul Makaveli, JIGNIT de Vlad Craioveanu! Scandal-monstru: „Nu, băi gunoaielor...”
gandul.ro
image
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
mediafax.ro
image
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
fanatik.ro
image
„Coșmarul politic” al UE: întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Budapesta, neliniștește Bruxelles-ul
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
O fetiţă se afla în telefon cu mătuşa ei când a avut loc explozia din Rahova: "Sunt singură, cine mă salvează"
observatornews.ro
image
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cine are prioritate în rampă? Regula dă bătăi de cap şoferilor
playtech.ro
image
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Zona extrem de sensibilă unde un conflict NATO-Rusia poate izbucni oricând
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze