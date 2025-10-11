La ce vârstă creierul uman atinge apogeul performanței cognitive

Contrar percepției comune că vârful performanței intelectuale coincide cu tinerețea fizică, un studiu recent arată că apogeul funcțiilor cognitive are loc mult mai târziu în viață. Publicat în revista Intelligence și citat de The Independent, cercetarea indică faptul că capacitatea cognitivă maximă se atinge între 55 și 60 de ani.

Studiul a folosit indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), care integrează nu doar inteligența și memoria, ci și judecata, stabilitatea emoțională și alte trăsături mentale ce evoluează de-a lungul vieții. Concluziile se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice și date longitudinale.

„Deși biologic corpul atinge o formă optimă în jurul vârstei de 25–30 de ani, creierul funcționează cel mai bine atunci când experiența de viață, acumularea de cunoștințe și controlul emoțional se armonizează,” explică studiul. „Aceasta poate explica de ce mulți oameni ating succesul sau performanțe intelectuale remarcabile în decada a cincea și a șasea de viață.”

Rezultatele studiului au stârnit interes și în România, unde discuțiile despre dezvoltarea cognitivă pe parcursul vieții rămân de actualitate. „Este un mesaj optimist pentru cei care cred că după 40 sau 50 de ani performanța intelectuală declină inevitabil: adevărata maturitate cognitivă poate însemna nu doar menținere, ci și progres,” subliniază cercetătorii.

Creierul uman, una dintre cele mai complexe structuri biologice, este alcătuit din aproximativ 86 de miliarde de neuroni care comunică prin conexiuni electrice și chimice într-o rețea sofisticată. În ciuda faptului că reprezintă doar 2% din masa corpului, consumă aproape 20% din energia totală a organismului. Chiar și în timpul somnului, anumite zone rămân active, consolidând amintiri și procese emoționale.

Neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a forma noi conexiuni neuronale și de a se adapta, demonstrează că inteligența umană nu este statică, ci în continuă transformare. Această abilitate permite învățarea și reinvenția cognitivă chiar și la vârste înaintate, ceea ce susține ideea că maturitatea intelectuală nu are o dată de expirare.